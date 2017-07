No Man's Sky: Content-Update 1.3 offenbar im August

PC PS4

Bereits Anfang Juni war bekannt geworden, dass Hello Games ein weiteres Content-Update für das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky (im Test: Note 6.0) erscheinen soll. Nun haben die Entwickler im Rahmen eines an verschiedene Reddit-Moderatoren verschickten PDF-Dokument auch den Erscheinungszeitraum für Update 1.3 genannt. So soll es nach aktueller Planung im August erscheinen, also ziemlich genau ein Jahr nach dem Release des Spiels für PlayStation 4 und PC.

Was dieses Update allerdings genau umfassen soll, um das Universum des Spiels zu erweitern, bleibt vorerst unklar. Theoretisch bestünde die Möglichkeit, dass sich die virale Marketing-Aktion von Hello Games doch nicht auf No Man's Sky bezieht. Alles andere wäre jedoch überraschend.