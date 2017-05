Hitman: Square Enix will Reihe fortsetzen, Rechte doch nicht bei IO?

PC XOne PS4 Linux

Hitman ab 28,64 € bei Amazon.de kaufen.

Erst vor kurzem hatte das dänische Entwicklerstudio IO Interactive im Anschluss an die bevorstehende Trennung von Publisher Square Enix quasi bereits bestätigt, dass die Rechte an der Hitman-Marke beim Entwickler verbleiben und es noch im Jahr 2018 zu einer Fortsetzung der Reihe kommen könnte (wir berichten). Ein mittlerweile aus dem Netz entferntes Schriftstück von Square Enix legt allerdings nahe, dass das womöglich nicht den Tatsachen entspricht.

Im Dokument verspricht Square-Enix-President Yosuke Matsuda, dass man an der Marke festhalten wolle. Das würde folglich der Behauptung widersprechen, dass die Hitman-Rechte auch nach der Trennung in Besitz von IO Interactive verbleiben werden. Wenngleich das Schriftstück deshalb aus dem Netz entfernt worden sein könnte, da dies nicht den Tatsachen entspricht, lässt es dennoch Zweifel daran aufkommen, dass die Zukunft von Auftragskiller Nummer 47 als einigermaßen sicher einzustufen ist.

IO war im Zuge der Übernahme des ehemaligen Besitzers Eidos Interactive als vollständige Tochtergesellschaft an Square Enix übergegangen. Das japanische Unternehmen hatte dabei offenkundig auch volle Verfügbarkeit über alles, was vom dänischen Studio entwickelt wurde. Die neueste Fassung der von IO entwickelten Glacier Engine kam etwa nicht bloß im letzten, episodenweise veröffentlichten Hitman-Spiel zum Einsatz, sondern wurde auch im von Eidos Montreal entwickelten Deus Ex - Mankind Divided verwendet. Sobald Klarheit darüber herrscht, ob IO die Reihe im Alleingang fortsetzen könnte oder doch kein Weg an Square Enix vorbeiführt, erfahrt ihr es bei uns.

IO Interactive entwickelt die Hitman-Reihe seit dem ersten Teil, der im Jahr 2000 PC-exklusiv unter dem Namen Hitman - Codename 47 an den Start ging. Seitdem fand die Kernreihe fünf Fortsetzungen, die größtenteils neben PC auch für Konsolen veröffentlicht wurden.