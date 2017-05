Square Enix bereitet Trennung von IO Interactive vor

Square Enix plant die Trennung vom dänischen Spielestudio IO Interactive (Hitman-Serie, Kane & Lynch). Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht für das im März endende Fiskaljahr 2017 hervor. Im Bericht gab der japanische Publisher bekannt, dass im Zuge der "Fokussierung von Energie und Ressourcen auf Kernmarken" die Zusammenarbeit mit IO Interactive beendet werde.

Im Rahmen der Übernahme von Eidos Interactive hatte Square Enix im Jahre 2009 den dänischen Entwickler, neben weiteren Studios wie Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider) und Eidos Montréal (Deus Ex - Mankind Divided), als komplette Tochtergesellschaft übernommen. Momentan werde mit potentiellen Investoren verhandelt. Der Erfolg der Verhandlungen ist laut der Pressemitteilung noch nicht gesichert.