Hitman: Markenrechte verbleiben bei Entwickler, Staffel 2 2018

PC XOne PS4 Linux

Hitman ab 42,18 € bei Amazon.de kaufen.

Der Zukunft des Glatzkopfes "Nummer 47" steht auch trotz der Trennung des Entwicklerstudios IO Interactive und Publisher Square Enix nichts im Wege. Das berichtet das Spielemagazin Gamestar unter Berufung auf "zuverlässige Kreise", die das Spielemagazin aus nicht genannten Gründen nicht konkret benennen will. Die Rechte an der Hitman-Marke sollen demnach jedenfalls vollständig beim dänischen Entwickler IO Interactive verbleiben und nicht etwa beim (bald ehemaligen) japanischen Mutterkonzern.

Tatsächlich gibt die nicht konkret benannte Quelle gar an, dass IO bereits an einer zweiten Staffel von Hitman arbeitet – das Studio hatte den letzten, schlicht Hitman (im Test) genannten Serienteil erstmals in Episoden-Form veröffentlicht. Diese soll nach aktuellem Stand irgendwann im kommenden Jahr starten. Mehr Details dazu wurden unterdessen nicht bekannt.

Die genannte Quelle bezeichnet den Release der zweiten Hitman-Staffel im kommenden Jahr als gesichert. Allerdings gibt sie auch an, dass IO noch auf der Suche nach einem neuen Investor sei, der die weitere Produktion finanzieren soll. IO Interactive hat seit dem Start der Reihe mit Hitman - Codename 47 im Jahr 2000 bislang jeden Serienteil entwickelte. Das dänische Studio war neben Hitman auch für die beiden Teile der Kane & Lynch-Reihe verantwortlich. Wie es um die Zukunft dieser Reihe bestellt ist, bleibt bis auf Weiteres unklar. Der hierzulande deutlich gekürzte zweite Teil namens Dogs Days (im Rahmen der Abwärtskompatiblität der Xbox One auch auf der aktuellen Konsolengeneration spielbar) war allerdings nicht allzu erfolgreich. Eine Fortsetzung dieser Reihe scheint deshalb, selbst wenn auch die Rechte daran bei IO Interactive verbleiben sollten, eher fraglich.

Sobald es eine offizielle Mitteilung seitens IO bezüglich Hitman oder der Zukunft des Studios und seiner rund 200 Mitarbeiter gibt, erfahrt ihr alles Wichtige bei uns.