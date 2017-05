Mittelerde - Schatten des Krieges: Frischer Trailer zeigt Open World

PC XOne PS4

Monolith Productions Actionspiel Mittelerde - Mordors Schatten (im Test: Note 8.0) war für viele Spieler eine überaus positive Überraschung in der damals noch jungen Historie der aktuellen Konsolengeneration. Bereits am 25. August dieses Jahres erscheint mit Mittelerde - Schatten des Krieges der Nachfolger der in der Welt von Der Herr der Ringe verorteten Reihe. Heute hat Publisher Warner einen neuen Trailer veröffentlicht, der die "Vielfalt und Dynamik" der offenen Welt des Spiels demonstrieren soll.

Zur Erkundung stehen diesmal Fans von J.R.R. Tolkiens Romanreihe bekannten Orte wie Núrn, Cirith Ungol oder Gorgoroth zur Verfügung – und auch das sogenannte Nemesis-System soll wieder eine zentrale Rolle spielen. Vielleicht konnten wir das Spiel für euch bereits anspielen, um euch demnächst über unsere Eindrücke von Schatten des Krieges zu berichten. Der Vorgänger jedenfalls kombinierte schon sehr gut Elemente aus Rocksteadys Spielen der Batman - Arkham-Reihe (Kampfsystem) und verschiedenen Elementen, wie wir sie aus den Open-World-Abenteuern aus Ubisofts Assassin's Creed-Reihe kennen.



Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird auch auf PS4 Pro und der neuen Microsoft-Konsole, aktuell unter dem Namen Project Scorpio bekannt, mitsamt spezieller Eigenschaften spielbar sein.