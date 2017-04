Shock Tactics: Rundentaktik im Xcom-Stil erscheint nächste Woche

PC Linux MacOS

Wie EuroVideo heute bekannt gab, erscheint das an Xcom erinnernde Rundentaktikspiel Shock Tactics bereits am kommenden Dienstag. Das Strategiespiel des Berliner Indie-Entwickler Point Blank Games könnt ihr ab dem 11. April entweder direkt als Download bei Steam oder auch in einer (ebenfalls Steam-gebundenen) Boxversion erwerben. Beide Fassungen sind für knapp 20 Euro zu haben.

