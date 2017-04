PC XOne PS4 MacOS

Vom Alltag ins Abenteuer

Es sollte eine ruhige Nachtschicht werden. Am Bildrand unten seht ihr die Auswahlboxen.

Entscheidungen über Entscheidungen

Jetzt heißt es handeln, sonst ist das Spiel schnell vorbei.

Besetzung und Technik

Auch das Zwischenmenschliche kommt nicht zu kurz. Entscheiden müsst ihr aber selbst.

Fazit

Interaktiver Film

Einzelspieler

Preis am 18.4.2017: 12,99 €

In einem Satz: Interaktiver Thriller mit hohem Produktionswert

Jede Woche stellt der Arcade-Check ein interessantes Spiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut. Arcade-Check ), das Ein-Mann-Live-Action-Kammerspiel, begeisterte mit seiner Intensität gegen Ende des letzten Jahres nicht nur Fans von FMV-Abenteuern. Mitwagt sich Wales Interactive an ein weiteres Live-Action-Projekt, das ebenso für Aufregung sorgen soll. Diesmal handelt es sich allerdings nicht um ein typisches FMV-Adventure, sondern tatsächlich "bloß" um einen interaktiven Film. Ob ihr dennoch oder gerade deshalb einen Blick riskieren solltet, erfahrt ihr im Check.In Late Shift übernehmt ihr die Rolle des Mathematikstudenten Matt (gespielt von), der sich als Nachtwächter in einem Parkhaus für Edelkarosserien etwas dazuverdient. "Das wird 'ne ruhige Nacht", verabschiedet sich der Kollege noch in den Feierabend und scheint damit zunächst auch recht zu behalten. Die betuchte Klientel fährt vor und wieder davon, bis euch eine junge Dame in ein Gespräch verwickelt. Sie will den Schlüssel für den Maserati ihres reichen Begleiters "ausleihen". Doch dann passiert etwas, das Matts Leben nachhaltig verändern wird...So viel sei verraten: Ihr werdet unfreiwillig Mitglied einer räuberischen Bande und müsst euch durch eure Entscheidungen immer weiter bis zu einem von insgesamt sieben verschiedenen Enden vorarbeiten. Wie das dann aussieht, begründet sich einzig und allein aufgrund eurer Handlungsweisen. Der Untertitel von Late Shift lautet nicht umsonst "Your decisions are you" (dt.: Du bist deine Entscheidungen), denn darauf fokussiert sich eindeutig das Spielgeschehen.Vorbei ist die Zeit, in der ihr mit dem Cursor über den Bildschirm schleicht, um mit eurer Umwelt zu interagieren. Vielmehr ploppen am unteren Bildschirmrand nun Textfelder auf, meist zwei, maximal drei Stück, aus denen ihr eure jeweilige Reaktion auf ein zuvor geschehenes Ereignis auswählt. Dafür reicht ein schnelles Durchschalten mit dem linken Stick. Möchtet ihr den Vorgang beschleunigen, drückt ihr zur Bestätigung noch den Button des Pads. Oder aber ihr lasst die kurze Auswahlzeit einfach runterlaufen und das markierte Feld wird aktiviert. Rührt ihr euch gar nicht, wird automatisch die voreingestellte linke Tafel genutzt. Der Film stoppt während dieser Phase nicht, sodass ihr immer eine schnelle Entscheidung treffen solltet.So entwickelt sich nach und nach eine Handlung, die einem durchschnittlichen Actionthriller in nichts nachsteht. Die Riege um den Hauptdarsteller Joe Sowerbutts wird durch die Schauspielerin, die einigen von euch ausoder verschiedenen Fernsehproduktionen bekannt sein könnte, und einer Vielzahl an talentierten britischen Nachwuchsschauspielern ergänzt. Die Beteiligten liefern insgesamt eine überzeugende Leistung ab. Auch die Regie-Leistung des Schweizers, der mit Late Shift seine erste Produktion in Spielfilmlänge abliefert, sowie die Austattung fallen hochwertig aus. Für die Szenen bediente sich Late Shift einer Auswahl passender Schauplätze, die perfekt in die Handlung eingebaut wurden.Im Gegensatz zu The Bunker lässt sich hier schnell die Handschrift des professionellen Filmregisseurs erkennen. Allein die beeindruckende Kamerafahrt über die Skyline Londons zu Beginn und die anschließende Eröffnungssequenz, während Matt aus dem Off die Einleitung spricht, prophezeien ein hochwertig gefilmtes Spielerlebnis. Einziger Wermutstropfen: Auf der Xbox One (Late Shift erscheint auch für PC und PS4) bleibt bei den Übergängen nach vielen der Entscheidungen kurzzeitig das Bild stehen. Der Atmosphäre tut das allerdings keinen Abbruch.Für einen Durchlauf solltet ihr ungefähr 70 - 120 Minuten einplanen. Insgesamt stehen euch über vier Stunden Filmmaterial zur Verfügung, wobei sich einige Szenen wiederholen. Allerdings gibt euch das die Gelegenheit, auch mal andere Entscheidungswege auszuprobieren, die dann zu einem komplett anderem Spielerlebnis führen. Die Dialogsprache ist gut verständliches Englisch. In den Optionen habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, die Untertitel und die Texttafeln auf Deutsch anzeigen zu lassen. Die Übersetzung ist gut, in einzelnen Szenen werden die Untertitel (meist in den Szenen, in denen Matts Gedanken zu hören sind) allerdings stark zeitversetzt angezeigt.Late Shift ist ein Brett, das Wales Interactive in Kooperation mit der Schweizer Produktionsfirma &söhne sowie dem Publisher CtrlMovie hier abliefert. Interaktive Filme sind nichts neues, aufgrund der hohen Produktionsqualität kommen die Stärken des Genres exzellent zur Geltung. Denn immer haben wir nicht bloß das Gefühl, sondern oft auch wirklich Einfluss darauf, wie es im Film weitergeht. Da sind die kleineren erzählerischen Ungenauig- und Unglaubwürdigkeiten schnell vergessen. Denn hochspannend ist Late Shift allemal.Wir haben das Spiel dreimal beendet und haben jeweils eine nahezu gänzlich andere Handlung erleben dürfen. Die Möglichkeit, den Film nach euren Wünschen zu gestalten und zu beeinflussen, könnte wegweisend für die Zukunft des Films werden. Zumal Testvorführungen mit abstimmendem Publikum bereits spannende Ergebnisse zu Tage förderten. Wer The Bunker mochte oder eh schon Fan des Genres ist, muss hier zugreifen. Wer sich gut unterhalten oder einfach mal das Konzept ausprobieren mag, sollte ebenfalls den Versuch wagen. Von uns gibt es jedenfalls für alle eine klare Kaufempfehlung.