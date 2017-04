Late Shift: FMV-Titel ohne USK-Alterseinstufung, dennoch in Deutschland

PC XOne PS4 MacOS

Am 18. April erscheint mit Late Shift ein weiteres FMV-Abenteuer von Publisher Wales Interactive, die zuvor auch The Bunker (im Arcade-Check) mit auf den Weg brachten. In Deutschland hat das Spiel laut den Machern allerdings keine Alterseinstufung durch die USK erhalten, wobei unklar bleibt, aus welchen Gründen genau die deutsche Freigabeinstanz so entschieden hat.

Wie uns Wales Interactive jedoch mitteilte, soll das die geplante Veröffentlichung in Deutschland auf PC, Xbox One und PlayStation 4 nicht gefährden. Diese soll im Rahmen des PEGI-18-Ratings auch hierzulande möglich sein. Late Shift soll neben den drei genannten Plattformen auch für iOS und Android erscheinen. Termine für diese Versionen gibt es bislang noch nicht.