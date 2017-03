The Keep: PC-Version des Dungeon-Crawlers erhältlich // Demo-Version (Update)

Update vom 23.3.2017:

Entwickler Cinemax hat gestern auf Steam eine Demo von The Keep veröffentlicht, in der ihr den Dungeon-Crawler anspielen könnt, um euch einen Ersteindruck zu verschaffen. Die Demo könnt ihr über die Shop-Seite des Titels herunterladen und beinhaltet das Tutorial sowie die ersten beiden Dungeon-Levels.

Ursprüngliche News vom 16.3.2017:

Freunde klassischer Dungeon-Crawler dürfen sich freuen: Das ehemals im September 2014 exklusiv für den 3DS erschienene Spiel The Keep des Entwicklers Cinemax, für welches der Release einer PC-Version im März angekündigt wurde, ist seit heute auf Steam erhältlich.

Bei dem Titel, der wie viele seiner Vertreter auf Oldschool getrimmt ist, dürft ihr das typische Gameplay aus schrittweiser Kerker-Erkundung, spannenden Echtzeitkämpfen gegen eine Vielzahl an Monstern, sowie das Lösen von diversen Puzzles erwarten. Dabei hilft euch ein kombinierbares Runen-System, das den Zugriff auf mächtige Zaubersprüche gewährt. Drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, inklusive optionalem Permadeath-Modus, sollen sowohl Anfänger als auch Genre-Profis unter euch fordern. Anhand des veröffentlichten Gameplay-Videos, das unter der News abspielbar bereitsteht, könnt ihr euch während der mehr als zweiminütigen Laufzeit einen optischen Ersteindruck von der 3D-Grafik-Engine, den Kämpfen sowie den Interaktionsmöglichkeiten des Titels verschaffen. Weitere Impressionen erhaltet ihr in unserer Galerie zum Spiel.

Bis zum 23. März ist The Keep zu einem reduzierten Preis von 13,49 Euro erhältlich, danach werden 14,99 Euro für den Dungeon-Crawler fällig.