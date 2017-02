The Keep: 3DS-Dungeon Crawler erscheint nun auch für PC

PC 3DS

Das Rollenspiel The Keep (zum eShop-Check) vom tschechischen Entwickler Cinemax war Ende 2014 auf dem Nintendo 3DS ein Achtungserfolg und konnte laut metacritic.com international Wertungen zwischen 70 und 80 von 100 Punkten einfahren. Rund zweieinhalb Jahre später hat Cinemax nun eine PC-Umsetzung des Originals auf Steam angekündigt.

In dem klassischen Dungeon Crawler werdet ihr als namenloser Held in ein mittelalterliches Dorf geschickt, das von einem bösen Zauberer bedroht wird. In seiner Festung stellt ihr euch dem Widersacher und schlagt euch durch die monsterverseuchten Stockwerke. Für den Weg durch die Dungeons steht euch ein Runen-Magie-System zur Verfügung, das auf dem 3DS die Touchpad-Steuerung intelligent nutzte. Zudem ist es in den Echtzeit-Kämpfen wichtig, dass ihr die Schwächen der Gegner ausfindig macht und so Treffer an den richtigen Körperstellen landet.

Worin genau sich die PC-Fassung vom 3DS-Original unterscheiden wird, haben die Entwickler bisher noch nicht durchblicken lassen. Die Veröffentlichung ist für März 2017 angekündigt.