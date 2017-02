noclip: Dokumentation über Legenden und Mysterien rund um Computerspiele

Gerade Spieler reiferen Alters erinnern sich sicher noch an eine Zeit, in der sie als Kinder Computer- und Videospiele allgemein als mysteriöse Wunder der Technik wahrnahmen beziehungsweise diese ihnen wie Bücher mit sieben Siegeln erschienen. Schließlich war die Welt der Games in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch eine andere als heute. Bedienungsanleitungen waren rar, Tutorials nicht vorgesehen, das Gameplay war entweder selbsterklärend oder ein totales Rätsel, das Internet war noch nicht erfunden und Tipps und Tricks wurden häufig, wie die Spiele selbst, in der Pause auf dem Schulhof getauscht.

Spiele waren oft sehr fordernd, steckten voller geheimer Levels, kniffliger Rätsel, waren aber auch stark verbuggt und durchsetzt von seltsamen Glitches und aufgrund fehlender Informationen rankten sich bald mysteriöse bis merkwürdige Legenden um diese Titel. Es war die Zeit der Entdeckungen, der kindlichen Neugier, des Experimentierens mit der Technik und vor allem war es die Zeit der echten und oft auch der erfundenen Geheimnisse.

Diesem etwas anderem Thema des Computerspieluniversums widmet sich Danny O'Dwyer aktuell in seinem mittlerweile vierten noclip-Dokumentationsprojekt über Videospiele. Dazu hat er in Teil eins der Themenreihe - das Video haben wir unten für euch eingebunden - die Entwickler Jonathan Blow (The Witness / Braid), Derek Yu (Spelunky) and Jim Crawford (Frog Fractions) interviewt und sie zu ihren Erinnerungen betreffend Mysterien, Legenden und rätselhafte Geheimnisse in Spielen befragt. Die Kreativen sprechen dabei sowohl über unvergessliche alte Klassiker wie über ihre eigenen Entwicklungen sowie über Titel der Konkurrenz. Zu Anfang kommen auch einige Backer der noclip-Patreon-Kampagne zu Wort, die sich mit eingesandten Clips zum Thema an der Dokumentation beteiligen durften.

Entstanden ist ein knapp 40minütiger Film über Kindheitserinnerungen, urbane Legenden, geheimes Gamerwissen, Hirngespinste und einen mittlerweile immer mehr in den Hintergrund tretenden Entdeckergeist in der Entwicklung und dem Konsum von Videospielen, für dessen Aufrechterhaltung sich die befragten Indieentwickler einsetzen und sich entgegen dem aktuellen AAA-Konzept positionieren, das dem Spieler immer weniger abverlangt, ihm kaum mehr Freiräume lässt und ihn mehr an die Hand und somit immer weniger ernst nimmt.

Falls ihr Dannys Doku-Projekte unterstützen wollt, könnt ihr dies auf der noclip-Patreon-Website tun. Die Videos werden auf dem noclip-YouTube-Kanal veröffentlicht.