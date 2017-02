Path of Exile: The Fall of Oriath: Akt 5 bis 10 angekündigt // Patch 2.6.0 bringt Legacy League

PC XOne

Grinding Gear Games überraschte Spieler gestern mit der Ankündigung der nächsten Erweiterung zu Path of Exile. Es war zwar klar, dass die Version 3.0 des kostenlosen Action-Rollenspiels dieses Jahr erscheinen soll – die Community rechnete aber nur mit der Veröffentlichung des fünftes Akts. Die Neuseeländer hingegen kündigten gleich sechs neue Akte an.

Nachdem ihr im vierten Akt Malachai besiegt habt, reist ihr nach Oriath, der Insel, von der ihr ursprünglich verbannt wurdet. Im Kampf gegen die dort herrschende Templerkaste seht ihr neue Gebiete, im Gegensatz zu den bisher ruinierten Siedlungen auch eine bevölkerte Stadt.

Durch den Sturz der Templerkaste und die schwindende Korrumpierung erwachen die alten Götter Wreaclasts – diese zu besiegen wird eure Aufgabe in den Akten 6 bis 10.

Ihr besucht dann zwar im Groben die gleichen Gegenden wie in den Akten eins bis vier, jedoch haben die Götter diese deutlich umgestaltet. Das einst so unwirtliche Küstenland des ersten Akts ist nun fruchtbar und gedeiht; die in Akt drei ausgedörrte Stadt Sarn ist überflutet. The Fall of Oriath, so der Name der Erweiterung, wird auch die bisherigen Schwierigkeitsgrade abschaffen. Das Endgame, "Mappen" im Spieljargon, beginnt direkt nach Akt zehn.

Natürlich bietet GGG neben der Inhaltserweiterung auch neue Spielmechaniken. Besiegt ihr die zwölf kleineren und vier großen Götter, so könnt ihr deren Kräfte in euch aufnehmen und ausbauen. Der Sieg über einen Gott in Gestalt eines riesigen Einsiedlerkrebses kann euch so zum Beispiel gegen Einfrieren immunisieren. Es wird weiterhin neue Fähigkeiten, einzigartige Gegenstände und viele kleine Neuerungen geben – mehr Informationen sollen in den nächsten Wochen folgen. Eine Veröffentlichung ist für den Juni geplant, zuvor wird es im April und Mai einen öffentlichen Betatest geben.

Schon fast nebensächlich ist die Ankündigung der neuen dreimonatigen Challenge League Legacy, in der ihr ab dritten März die bisherigen Effekte der temporären Ligen aktivieren, diese so nachspielen und deren begehrte Gegenstände für euch beanspruchen könnt.

Mit der Erweiterung wird Path of Exile auch für die Xbox One veröffentlicht (wir berichteten). Laut Chris Wilson, CEO von GGG, wird es nach 3.0 weiterhin Inhalts- und Storyupdates geben.

Den Trailer könnt ihr auch abschließend ansehen.