Path of Exile: Rollenspiel erscheint noch in diesem Jahr inklusive aller Erweiterungen für Xbox One

PC

Das Free2Play-Rollenspiel Path of Exile wird laut einem Tweet von Major Nelson noch in diesem Jahr für die Xbox One erscheinen. Als besonderes Extra werden zudem alle fünf bisher für den PC erschienen Erweiterungen enthalten sein. Ein genaues Erscheinungsdatum steht noch nicht fest, allerdings ist von "später im Jahr" die Rede. Weitere Infos sollen in den nächsten Wochen folgen.

Path of Exile, von den neuseeländischen Grinding Gear Games entwickelt, spielt sich im Stile eines Diablo 2 und orientiert sich auch an der Reihe. Als Gestrandeter auf dem verfluchten Kontinent Wraeclast kämpft ihr gegen allerlei Monster, Tiere, Mutanten und Banditen und sichert so euer Überleben. Dafür stehen euch genre-klassisch mehrere Charakterklassen zur Verfügung, die ihr im Laufe des Spiels ausrüstet und auflevelt.