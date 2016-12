Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans: Stretch-Goal für die Original-Filmmusik erreicht

PC

Die Kickstarter-Kampagne zum kooperativen Side-Scrolling Beat 'em up Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans wurde heute mit insgesamt 212.557 Euro erfolgreich beendet. Nachdem das Indie-Studio Trinity Team die erforderlichen 130.000 Euro bereits im vergangenen Monat gesammelt hatte (mehr dazu hier: Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans bei Kickstarter erfolgreich finanziert) wurde bis zum Schluss auch das eine oder andere Zusatzziel erreicht.

So können sich die Unterstützer neben dem zusätzlichen Setting im Spiel auch über den Original-Filmsoundtrack freuen, der mit 200.000 Euro knapp vor Schluss noch finanziert wurde und von den Entwicklern nun für den Titel lizenziert wird. Für das letzte Ziel von 250.000 Euro und somit die Umsetzung des Spiels für die Xbox One und die PS4, hat es leider nicht mehr gereicht. Das Spiel soll im kommenden Jahr für den PC erscheinen.