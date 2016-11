Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans bei Kickstarter erfolgreich finanziert

PC

Die Ende Oktober gestartete Kickstarter-Kampagne zu Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans konnte beinahe drei Wochen vor dem Ende des Crowdfundings erfolgreich finanziert werden. Aktuell, rund 19 Tage vor dem vorgesehenen Abschluss haben die fast 5000 Unterstützer mehr als 147.000 Euro zusammengetragen – das Finanzierungsziel lag bei 130.000 Euro.

Hinzugekommen sind mit dem Erreichen des Grundziels zwei erste Stretchgoals. Ab den bald erreichten 150.000 Euro soll das Prügelspiel mit Bud Spencer und Terrence Hill um zusätzliche Funktionen erweitert werden, ab 200.000 Euro verspricht das deutsche Entwicklerstudio, die Original-Filmmusik ins Spiel zu integrieren.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans soll Ende 2017 fertigwerden. Aktuell sind für den Sidescroller-Prügler, in dem es auch verschiedene Mini- und Rennspiele geben wird, Umsetzungen für Windows, Mac OS X und Linux vorgesehen. Die Macher würde, wohl in Abhängigkeit von den Einnahmen bei Kickstarter, auch gerne Version für Xbox One und PlayStation 4 produzieren.