Nex Machina: Neuer Top-Down-Shooter der Resogun-Macher vorgestellt

PS4

Housemarque, das Entwicklerstudio hinter Resogun und Dead Nation (zum PSN-Check) arbeitet an einem neuen Actionspiel für die Playstation 4. Nex Machina, so der Titel des Projekts, das auf der Playstation Experience 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wird zusammen mit der Spieledesigner-Legende Eugene Jarvis (Defender, Robotron) entwickelt.

Nex Machina verschlägt euch in eine futuristische Welt, in der die Menschen immer abhängiger von der Technologie wurden. Die Maschinen, anfangs lediglich einfache Hilfsmittel, wurden zu Arbeitskräften für unbeliebte Aufgaben bis hin zu individuellen Wesen mit eigenen Gefühlen weiterentwickelt. Mittlerweile sind die Roboter den Menschen jedoch weit überlegen. Es kommt, wie es kommen muss: Sie weigern sich, ihren Erfindern weiterhin zu dienen und schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. In der Rolle eines geheimnisvollen blauen Helden sollt ihr den Kampf gegen die aufständischen Maschinen aufnehmen. Housemarque möchte euch mit dem kommenden Shoot-Em-Up die "klassische Arcade-Erfahrung" der frühen Spielhallen-Zeit näherbringen, die auch spürbar Einfluss bei der Konzeption des Spiels genommen habe. Aus diesem Grund sei auch ein kompetetiver Modus enthalten.

Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch hier gleich im Anschluss zu Gemüte führen. Nex Machina soll im Laufe des kommenden Jahres für die Playstation 4 erscheinen.