Bud Spencer & Terence Hill: Videospiel im Retrolook bei Kickstarter

und, die die meisten unter ihren Künstlernamenundkennen, waren mit ihren humorvollen Prügelfilmen weltweit erfolgreich, aber kaum irgendwo so beliebt wie in Deutschland. Im Jahr 2017 könnten die beiden in spielbarer Form auf den Bildschirm zurückkehren, denn kürzlich wurde auf Kickstarter eine neue Crowdfunding-Kampagne zu Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans gestartet. Wen wundert es eigentlich, dass das Entwicklerstudio Trinity Team aus Deutschland stammt, genauer gesagt aus Augsburg?Im Spiel, für dessen Entwicklung Trinity bis zum Ende der Kicktarter-Kampagne am 11. Dezember wenigstens 130.000 Euro sammeln möchte, könnt ihr entweder allein oder im Zwei-Spieler-Koopmodus auf die Gegner einprügeln. Beim im Pixellook gehaltenen Titel handelt es sich naheliegenderweise um ein seitlich scollendes 2D-Spiel. Allerdings könnt ihr euch auch stufenlos im Raum weiter nach vorne beziehungsweise hinten bewegen.Zusätzlich zu den Prügellevels soll das Spielgeschehen mit Minispielen aufgewertet werden, wobei ihr etwa mit einem roten Strandbuggy aus der Vogelperspektive über einen Hindernisparcours rast. Zwischensequenzen in Pixelgrafik gibt es natürlich auch – für die Umgebungen der Levels bedienen sich die Macher selbstredend bei der einen oder anderen Filmvorlage.Ab einer Spende von 15 Euro könnt ihr euch einen Download-Code fürs fertige Spiel sichern, das aktuell ausschließlich für PC-Systeme vorgesehen ist. Ob auch Sprachausgabe geplant wird, gibt die Projektseite nicht her. In Deutschland wurden Bud Spencer und Terence Hill zumeist vom Schweizerbeziehungsweise vongesprochen, die auch bei noch im Sprechergeschäft aktiv sind.Von den Schauspielern selbst stünde zu diesem Zweck lediglich noch Terence Hill zur Verfügung. Bud Spencer war im Juni dieses Jahres im Alter von 86 Jahren verstorben. Unter dieser News findet ihr das offizielle Kickstarter-Video mit ein paar animierten Spielszenen.