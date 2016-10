Lost Soul Aside: Ein-Mann-Projekt bekommt Unterstützung von Sony - Spiel erscheint zuerst zeitexklusiv für die PS4

PC PS4

Mit dem Trailer zu seinem an Final Fantasy 15 (Preview) erinnernden Japano-Rollenspiel Lost Soul Aside hat der südkoreanische Game Designer Bing Yang Anfang August für viel Aufsehen gesorgt (mehr dazu hier: Lost Soul Aside: JRPG von Indie-Einzelkämpfer hält optisch mit Final Fantasy 15 mit). Nach der Veröffentlichung des Clips ist es allerdings etwas ruhig um das vielversprechende Ein-Mann-Projekt geworden. Da die Fans auf Twitter nicht locker ließen, meldete sich der Macher nun zu Wort und verriet, welche Pläne es für das Spiel gibt.

Demnach hat das Video nicht nur die Fans, sondern auch die verantwortlichen bei Sony begeistert, die Yang daraufhin kontaktiert und ihm ihre Unterstützung angeboten haben. Als Resultat wird der Game Designer Hilfe von anderen Entwicklern erhalten, um den Titel fertigzustellen. Dafür wird Lost Soul Aside zuerst zeitexklusiv für die PS4 erscheinen. Wie lange diese Zeitexklusivität ausfallen wird, ließ er vorerst zwar offen, zumindest macht aber der Tweet klar, dass es auch Umsetzungen für andere Systeme geben wird. Das auf Unreal Engine 4 basierende Spiel, das sich laut Yang bereits seit rund zwei Jahren in Arbeit befindet, soll voraussichtlich irgendwann 2018 erscheinen.