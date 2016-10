Final Fantasy 15: PC-Version würde laut Director mehr als ein Jahr Entwicklungszeit benötigen

PC

In der Vergangenheit haben sich die Entwickler von Square Enix wiederholt zu einer möglichen PC-Version von Final Fantasy 15 (Preview) geäußert. Offiziell bestätigt wurde diese bisher aber nicht. In einem Interview mit der spanischen Website Vida Extra (via WCCFtech), wurde der verantwortliche Director Hajime Tabata kürzlich erneut auf das Thema angesprochen und merkte an, dass eine solche Umsetzung, sollte sie denn tatsächlich beschlossen werden, mindestens ein Jahr Entwicklungszeit verschlingen würde.

Schon im April dieses Jahres sagte Tabata, dass man im Falle einer PC-Version möglicherweise auf eine andere Grafik-Engine setzen würde (siehe unsere News: Final Fantasy 15 (PC): Director Hajime Tabata möchte mehr als nur eine einfache Portierung). Doch nun spricht der Macher von der Anpassung der hauseigenen Luminous-Engine für eine Windows-Umsetzung. Und genau diese Umstellung würde viel Zeit benötigen, da es sehr mühsam sei. Erst wenn das fertig ist, könnte man mit der Entwicklung der PC-Fassung beginnen. Tabata stellte klar, dass dies alles rein hypothetische Überlegungen sind und er damit nichts Konkretes ankündigen möchte. Es bleibt also weiterhin abzuwarten, ob Square Enix die PC-Umsetzung in Angriff nehmen wird.