Bloodstained - Ritual of the Night: Publisher gefunden

Knapp vier Wochen nachdem der Entwickler Koji Igarashi mitgeteilt hat, dass das via Kickstarter finanzierte Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night nicht wie geplant 2017, sondern erst in der ersten Jahreshälfte 2018 erscheinen wird, gibt es weitere Neuigkeiten.

In einem weiteren Kickstarter-Update wurde jetzt bekanntgegeben, dass ein Publishing-Vertrag mit 505 Games abgeschlossen wurde. In einem Video, das ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt, begründet Igarashi diesen Schritt unter anderem damit, dass sein Team alleine nicht genug Kraft besitzt, um das Spiel möglichst vielen Spielern zugänglich zu machen. Zudem ist in dem Video auch ein wenig neues Gameplay-Material zu sehen.