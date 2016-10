No Man's Sky: Sean Murray will Stellung zur anhaltenden Kritik nehmen

PC PS4

Nach dem anfänglichen Erfolg von No Man's Sky mehrte sich immer häufiger die Kritik aufgrund falscher Versprechungen an dem Titel, der unter der Führung von Sean Murray entstand. Zuletzt prüfte sogar eine britische Behörde, die irreführender Werbung nachgeht, rechtliche Schritte gegen Hello Games. Insgesamt harter Tobak, dem sich Murray nun in einer Sendung der Reihe "Live with YouTube Gaming" stellen will. Moderiert von Geoff Keighley, will der Spieleentwickler Position zu den Vorwürfen, die ihm und seinem Team vorgeworfen werden, beziehen und einige Kritikpunkte erklären und ausräumen. Wann die Folge zu sehen sein wird, steht aktuell noch nicht fest, wir halten euch wegen des Ausstrahlungstermins auf dem Laufenden.