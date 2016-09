No Man's Sky: Britische Vereinigung leitet Ermittlungen wegen irreführender Werbung ein

PC PS4

In einem Gespräch mit Eurogamer bestätigte die britische Advertising Standard Authority (ASA) nun, dass sie die Ermittlungen gegen No Man's Sky (im Test: Note 6.0) in Sachen irreführender Werbung aufgenommen hat. Die Organisation ist zwar keine Institution des Staates, genießt jedoch die Unterstützung der britischen Werbeindustrie, von der sie auch finanziert wird. Ihre Aufgabe liegt in der Selbstregulierung des britischen Werbemarkts, indem sie schädliche oder irreführende Werbung innerhalb ihrer Möglichkeiten aus dem Verkehr zieht. Zum Beispiel kann die ASA gewisse Sanktionen wie das Entfernen bezahlter Werbung auf mit ihnen zusammenarbeitenden Internet-Suchseiten über den Falsch-Werbenden verhängen.

Die Untersuchungen bei No Man's Sky beziehen sich laut Eurogamer auf die Steam-Store-Seite des Spiels. Auf der werden Spielinhalte in Form von Screenshots und Videos beworben, die so nicht im Spiel enthalten sind. Gezeigt werden große Weltraum-Schlachten, ein besseres KI-Verhalten sowie Screenshots, die zu einer Fehleinschätzung der Grafik führen können. Neben dem Hersteller Hello Games hat sich die ASA auch mit Valve selbst in Verbindung gesetzt, da in diesem Fall auch die Plattform für die irreführende Werbung mitverantwortlich wäre.

Angestoßen wurde die Untersuchung unter anderem von dem Reddit-Nutzer AzzerUK. Laut eigener Aussage verfolgt er mit dem Hinzuziehen der ASA jedoch nicht das Ziel, sein Geld wiederzubekommen oder Hello Games in irgendeiner Form zu bestrafen. AzzerUK ist lediglich der Meinung, dass die überzogene und in vielen Fällen schlicht zu Fehlinterpretationen führende Bewerbung des Spiels eingeschränkt werden sollte. Diese Meinung wird auch von Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Worldwide Studios vertreten, der sich auf der Tokyo Game Show ähnlich äußerte (siehe auch Shuhei Yoshide übt Kritik an PR-Arbeit von Hello Games).

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die laufenden Ermittlungen und die damit einhergehende schlechte PR auf die weitere Entwicklung und zukünftige Updates von No Man's Sky auswirken werden.