SWTOR - Knights of the Eternal Throne: Start-Trailer

Zum Start der Erweiterung Knights of the Eternal Throne für Star Wars - The Old Republic hat Bioware einen Start-Trailer veröffentlicht. Dieser trägt den Titel "Vermächtnis" und zeigt, was euch in der neuen Kampagne erwartet. Die Erweiterung ist in neun Kapitel unterteilt und für alle Abonnenten ab sofort kostenlos spielbar.