Styx - Shards of Darkness: Making of a Goblin

PC XOne PS4

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Styx - Shards of Darkness ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Making of a Goblin-Video zuwird euch erklärt, wie der Designablauf und die Fertigstellung des Schleichers zustande kam. Dabei erhaltet ihr ebenso Einblick in ein paar Spielszenen. In der offiziellen Preview erhaltet ihr zudem weitere Informationen zum Spiel, das am 14. März erscheinen wird.