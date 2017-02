Styx - Shards of Darkness Preview

Der Vorgänger bot bereits Stealth-Qualitäten, die Thief und Konsorten vermissen ließen. Das Sequel mit dem Goblin-Schleicher legt technisch deutlich zu und auch spielerisch mindestens eine ganze Schippe obendrauf.

Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren zeigte er in Styx - Master of Shadows, wie ein kompromissloses Schleich-Abenteuer sein sollte: der offene Kampf ist keine Option! Mit Styx - Shards of Darkness steht nun die Fortsetzung für PC, PS4 und Xbox One in den Startlöchern, die die Spielmechanik sinnvoll erweitert und die schwächelnde Technik deutlich verbessert. Zum ersten Mal begegneten ihm die Spieler im Action-Rollenspiel Of Orcs and Men (im Test: Note 7.0) an der Seite von Ork Arkail. Der Goblin Styx war dort eigentlich sogar bloß ein Sidekick, anders als Arkail hat er jedoch längst seine eigene Spielereihe.

Heimlichtuer im Vorteil

Entwickler Cyanide hält in Shards of Darkness an den Grundprinzipien des Vorgängers fest. In den Levels, die den Goblin unter anderem in einen Palast der Dunkelelfen und in eine Festung der Zwerge führen, schleicht ihr an Gegnern vorbei, löscht Fackeln, um eure Anwesenheit zu verschleiern, versteckt euch unter Tischen oder getötete Gegner in Schränken. Die Gegner reagieren nämlich, wie sich das gehört, nicht nur auf Lärm, sondern auch auf leblose Körper, die ihr nicht rechtzeitig entsorgt habt. Töten müsst ihr prinzipiell aber niemanden. „Nur in einer Mission ist der Mord an einem NPC Pflicht,“ erzählt uns Julien Desourteaux, Lead Level Designer des Spiels.

Wir befragen Lead Level Designer Julien Desourteaux zu seinem Spiel. Nicht-tödliches Vorgehen bringt höhere Bewertungen ein, ohne Rücksicht auf Kills dürfte das Erreichen der wie gehabt mehrteiligen Missionsziele deutlich leichter sein. Löst man doch mal Großalarm aus, fällt die Flucht vor fünf verbliebenen Wachen eben doch leichter als vor zehn. Bei der Flucht hilft auch die Levelarchitektur, die ähnlich wie im ersten Teil stark vertikal geprägt ist. Styx kann (fast) überall hochklettern und oberhalb der Wachen vorrücken – oder sich aus der erhöhten Position wenigstens eine Übersicht verschaffen. Erweitert wurden die Fortbewegungsmöglichkeiten unter anderem durch Seile, an denen sich der Goblin etwa über einen Abgrund schwingen kann.

Lautlos vorgehen müsst ihr in Shards of Darkness aber grundsätzlich nicht. Wer will, nutzt auch Kronleuchter und lässt sie auf Wachen stürzen oder lockt sie damit vom Zielpunkt weg. Wie gehabt dürft ihr auch hier und dort Lebensmittel vergiften, um Feinde zu töten. Das ist bei manchen davon auch der einzige Weg. Die stark gepanzerten Ritter erledigt ihr mit eurem Dolch nicht so leicht, ein Sturzangriff von oben bringt bei ihnen rein gar nichts. Aber weniger rabiate Vorgehensweisen bringen dennoch Vorteile. Tränke, die Wachen bei sich tragen, zerbrechen bei Meuchelmorden. Ihr müsst euch also erst anschleichen und diese stehlen, um sie für euch nutzen zu können. Dabei ist mehr Vorsicht geboten als im ersten Teil, denn die KI stellt sich cleverer an. Zudem patrouilliert sie effektiver in den Levels, weshalb ihr den rechten Moment zum Vorbeihuschen genauer abpassen müsst.

Das riecht nach faulen Eiern

Es gibt auch Bosse, selbst begegnet sind wir aber noch keinem. Neu an Styx – Shards of Darkness sind einige Spezialfähigkeiten, für die ihr die Ressource Amber (benannt nach der bernsteinernen Färbung) benötigt. Fähigkeiten aus dem Vorgänger, also beispielsweise der Röntgenblick und der steuerbare Klon, bleiben erhalten. Neu hinzu kommt unter anderem der Kokon, mit dem ihr den Klon nicht einfach neben euch wachsen lasst. Stattdessen entsteht er dort, wo ihr das „faule Ei" hinwerft. Das bringt allein dadurch Vorteile beim Erkunden der Levels, in Kombination mit einer weiteren neuen Funktion, ist es unschlagbar: neuerdings dürft ihr euch auch in den Klon zurückteleportieren. Lasst ihr den Klon also in einer sicheren Position verharren, könnt ihr mit dem echten Styx einer streng bewachten Vorseherin ein Emblem stehlen und der Situation per Teleport rasch entkommen.

Das klingt übermächtig, ist es aber nicht. Denn wie schon im Vorgänger ist das Amber stark begrenzt, Kokon oder Teleport verbrauchen zudem sehr viel der wertvollen Ressource. Final einschätzen können wir die Spielbalance nach den eigenen Spieleindrücken auf PS4 zwar noch nicht. Nach den Erfahrungen im Vorgänger gehen wir jedoch davon aus, dass Cyanide hier wieder für eine angemessene Reglementierung sorgt. Das dürfte auch für das Angebot an Ressourcen wie der Säure gelten, mit der wir Leichen verschwinden lassen, ohne sie zu verstecken.

Selbst craftet der Goblin

Frisch hinzu kommt in Styx – Shards of Darkness ein Crafting-Feature. Im Rahmen dessen sind wir in der Lage, selbst Nachschub an Sand oder Heiltränken herzustellen. Voraussetzung für die Herstellung in den Hublevels vor Missionsbeginn (unterwegs werdet ihr nichts basteln können) ist aber, dass ihr Ressourcen in den Levels sammelt. Wer den Exploring-Aspekt in den neun, auf mehrere Parts aufgesplitteten Missionen stärker ausreizt, kann sich folglich einen Vorteil verschaffen.



Herstellen könnt ihr aber noch andere Dinge. Dazu zählen etwa „Rüstungssets“ oder unterschiedliche Formen des Dolches von Styx. Beides dient jedoch nicht der Individualisierung des Charakters. Mit den unterschiedlichen Kluften und Waffen stellt ihr euch auf Wunsch vor eine größere Herausforderung. Die beinahe nackte Form von Styx hält etwa so gut wie keinem Angriff stand, eine bestimmte Dolchform zerbricht nach einmaliger Benutzung. Gedacht sind solche Objekte vor allem für weitere Spieldurchgänge, zu Beginn stehen sie noch gar nicht zur Verfügung. Die damit verbundenen zusätzlichen Herausforderungen könnten die Langzeitmotivation wenigstens für Profis deutlich erhöhen. Ein erneutes Durchspielen der vorherigen Missionen wird in Shards of Darkness allerdings wie schon im Vorgänger auch ohne die Anpassungen möglich sein. Bosskämpfe wird es ebenfalls geben, wie die genau aussehen werden, wissen wir noch nicht. Aber auch da sollen Taktik und Cleverness gefragt sein und keine Kampffertigkeiten.