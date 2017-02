For Honor (Solomodus) Test

Wikinger, Ritter und Samurai treffen in Ubisofts Schwerkampfsimulation aufeinander. Die Story ist Unsinn, die Kampagne könnte Solisten dennoch unterhalten. Unser Haupttest zu For Honor, zum Multiplayer-Teil, folgt in einigen Tagen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal und soweit nicht anders gekennzeichnet von PS4.

„Das Verhängnis kam zu uns allen!“, berichtet die dunkle Ritterin Apollyon, die Kriegsfürstin der schwarzen Felsregion. Wer das ist? Natürlich das personifizierte Böse in Ubisofts Actionspiel For Honor. Das zelebriert erstaunlich komplexe Nahkämpfe, weshalb es im Vorfeld einigen Hype erzeugen könnte.



Was das eben erwähnte Verhängnis ist, das vermittelt Entwickler Ubisoft Montreal in einem aufwendigen CGI-Trailer zum Spielstart. In der Welt ereignen sich sonderbare Naturkatastrophen und plötzlich treffen Wikinger, Samurai und mitteleuropäische Ritter aufeinander, um einen 1000 Jahre andauernden Krieg zu führen. Was auch sonst!



Aber Frieden wollen sie angeblich doch letztlich alle. Blöd nur, dass Apollyon etwas dagegen hat. Kommt es zur Vereinigung der drei Fraktionen gegen die böse Kriegerin? Wer weiß, erst mal schlagen sich die anderen Helden mit Kurzschwert, Katana oder Axt den Schädel ein. Wir haben das für euch schon mal erledigt und verraten euch in unserem Test zur Solo-Kampagne von For Honor, ob sich das Spiel auch für Einzelspieler lohnt. Dem Mehrspieler-Modus, dem klaren Hauptteil von For Honor, widmen wir uns bald in einem separaten Testbericht.



Belanglos, aber nett inszeniert

Die Inszenierung ist gut, die Story Mist. Es hat schon etwas von den Pseudo-Dokumentationen eines bestimmten Nachrichtensenders, in denen auch mal der Frage nachgegangen wird, ob im Falle eines Duells Tyrannosaurus Rex oder doch Hitlers geheimer Militärjet den Kürzeren gezogen hätte. Aber die Idee, Wikinger, Samurai und Ritter in dieselbe Zeit zu versetzen, ist durchaus reizvoll, und zwar nicht nur für Leute, die der Kombination der Es hat schon etwas von den Pseudo-Dokumentationen eines bestimmten Nachrichtensenders, in denen auch mal der Frage nachgegangen wird, ob im Falle eines Duells Tyrannosaurus Rex oder doch Hitlers geheimer Militärjet den Kürzeren gezogen hätte. Aber die Idee, Wikinger, Samurai und Ritter in dieselbe Zeit zu versetzen, ist durchaus reizvoll, und zwar nicht nur für Leute, die der Kombination der Ritter der Tafelrunde mit modernen Waffen und Werwölfen etwas abgewinnen können.

Im ersten Teil der Solokampagne zieht ihr auf Seiten der Ritter (schwer gepanzert) in den Kampf gegen die Wikingern, prügelt euch anschließend als Nordkrieger (starke Haudraufs) durch die Feindreihen und streift schlussendlich die Rüstung eines Samurai (flink und tödlich) über.



Die Geschichte, die alles zusammenhält, ist genauso wie die Helden vollkommen nebensächlich. Während es sich aber nicht lohnt, den Charakteren zuzuhören, wenn sie während der Aufträge ihr Handeln kommentieren oder an „Beobachtungspunkten“ auch mal Zusatzinformationen über Welt und NPCs ausspucken, würden wir zum Zusehen auf jeden Fall raten: Es erwarten euch zuweilen sehr spektakuläre und martialische Zwischensequenzen. Habt ihr also Spaß daran, wenn Dörfer in Flammen stehen, ein Wikinger-Hüne jemandem dem Kopf abschlägt oder irgendwelche Sachen explodieren, dann seid ihr in der Kampagne von For Honor ähnlich gut aufgehoben wie in der bei Call of Duty – und ja, das meinen ausdrücklich positiv.

Online-Pflicht auf für Solisten

Es ist noch gar nicht so lange her, als Ubisoft teils heftige Kritik am „Always-on“-Zwang der PC-Version von Assassin’s Creed 2 erntete. Mittlerweile hat der französische Publisher eine ganze Reihe von Spielen (auch auf Konsole) veröffentlicht, deren Kampagnen sich ohne Internetverbindung nicht spielen lassen.



Für den Solomodus von For Honor gilt das genauso, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Ihr sammelt zwar Ingame-Geld, das ihr auch im Mehrspieler-Modus etwa in die Freischaltung weiterer Helden investieren könnt. Aber darauf werden Solospieler gerne verzichten. Doch auch für sie gilt: Kein Internet oder eine fehlgeschlagene Verbindung zu den Ubisoft-Servern, und man kommt über den Startbildschirm auf allen drei Plattformen gar nicht erst hinaus. Ein schlechter Witz, zumal die Server am Starttag immer wieder überlastet waren und damit manche Spieler auch die Kampagne nicht starten konnten.