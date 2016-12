Wenn ein professioneller Scharfschütze mit der AK-47 durch die Feindreihen wütet, könnte die Szene einem Hollywood-Film entnommen sein. Sie könnte aber auch genauso aus dem dritten Teil von City Interactives Actionreihe stammen.

Jetzt wird’s persönlich!

Am Schauplatz Georgien herrscht Bürgerkrieg. Ihr selbst mischt euch ein und sucht nebenher euren Bruder.

Üppiges Waffenarsenal und massig Gadgets

Bevor ihr einen Einsatzort betretet, könnt ihr ihn mithilfe eurer Drohne untersuchen und damit sogar die Feinde markieren. Genauso wie Spielfigur Jonathan können die Gegner die Drohne jedoch bemerken, was sie in Alarmbereitschaft versetzt.

Irgendwo in Georgien, 3:33 Uhr Ortszeit. Es regnet in Strömen, als wir uns in geduckter Haltung auf eine kleine Dorfkirche zubewegen. Es herrscht Bürgerkrieg in der ehemaligen Sowjetrepublik in Vorderasien. Ein schmutziger Krieg, in dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit alltäglich sind.An der Kirche beobachten wir aus der Distanz, wie die Separatisten einige Zivilisten dazu zwingen, ihre eigenen Gräber zu schaufeln. Das müssen wir unbedingt verhindern. Ob wir einfach mit dem Sturmgewehr vorpreschen und jede potenzielle Gefahr niedermähen oder heimlich einen nach dem anderen ausschalten, bleibt uns überlassen. Immerhin sind wir im Actionspielein Scharfschütze und kein Rambo. Oder vielleicht doch? Wir haben es in mehr als drei Stunden in der aktuellen PC-Version für euch herausgefunden.Im alternativen Gegenwarts-Szenario von Sniper - Ghost Warrior 3 schlüpfen wir in die Rolle des US-Scharfschützen Jonathan North. Der ist aber nicht bloß offiziell in Georgien im Einsatz und soll helfen, den dort herrschenden Bürgerkrieg zu beenden. Er befindet sich auch auf der Suche nach seinem verschollenen Bruder, der irgendwo von den Aggressoren festgehalten wird. Bedeutung und Qualität der Geschichte im nunmehr dritten Teil der im Jahr 2010 gestarteten Reihe können wir nach den bisherigen Spieleindrücken allerdings noch kaum bewerten.Die von uns gespielten Hauptmissionen deuten allerdings an, dass Open-World-Elemente und gewisse Freiheiten bei der Vorgehensweise deutlich mehr Gewicht haben als erzählerische Elemente. Ein gewisses Potenzial für Spannung ist dennoch vorhanden. In einer späteren Mission, die uns in ein ehemaliges Schlachthaus führt, besteht das Ziel in der Befreiung einer Geisel, die uns womöglich mehr über den Verbleib von Jonathans Bruder berichten kann…Sniper - Ghost Warrior 3 entführt euch in eine große offene Spielwelt, in der ihr frei entscheidet, was ihr als nächstes macht. Ob ihr also der Reihe nach Hauptmissionen abhakt oder querfeldein fahrt, um einen Außenposten nach dem anderen auszuheben, entscheidet ihr. Damit schaltet ihr auch zunehmend mehr Schnellreisepunkte auf der Karte frei, zu denen ihr dann euch und euren Jeep teleportieren könnt. Das geht auch, wenn gerade eine Hauptmission aktiv ist, ihr müsst also nicht unnötig lange Reisen zum Zielort absolvieren. Weshalb wir zur Aktivierung einer Hauptmission immer in unser Safehouse reisen und dort den Laptop bedienen müssen, ist allerdings mehr als seltsam.Im Safehouse könnt ihr jedoch noch einige andere Sachen erledigen. Neben einem Schlafplatz zur Wiederherstellung verlorener Trefferpunkte gibt es dort auch eine Werkbank, an der ihr neue Munition, Handgranaten, Heilmittel oder auch Drohnen herstellt, so ihr denn die dafür notwendigen Ressourcen in den Missionsgebieten gesammelt habt. Zudem könnt ihr auch euer verdientes Geld in neue Waffen und Aufsätze investieren. Mit Schalldämpfer ist eure Waffe leiser, je nach Visier trefft ihr auf höhere oder geringere Entfernung besser ins Ziel. Was die Waffenauswahl selbst angeht, scheint die Frage der ästhetischen Präferenz größer zu sein als die danach, welche davon ein besseres Handling hat. Große Unterschiede konnten wir bisher jedenfalls keine bemerken.