A Plague Tale - Innocence Preview

Für diese Preview reisten wir zum Lineup-Event von Focus Home Interactive in Paris. Die Reisekosten übernahm der Hersteller.Paris im Jahr 1349: In der französischen Hauptstadt grassiert der Pesterreger. Am Ende der durch Ratten verbreiteten Pandemie wird rund ein Drittel der gesamten Bevölkerung Europas der Pest zum Opfer gefallen sein.Für das Geschwisterpaar Amicia und Hugo sind die Zeiten in Paris aber auch aus anderen Gründen bedrohlich: Auf der Suche nach den Schuldigen für das Massensterben hat die Inquisition die Eltern der vierzehnjährigen Amicia und ihres fünf Jahre alten Bruders hingerichtet. Inbegleiten wir die beiden auf ihrer Flucht vor Rattenschwärmen und den Schergen der Inquisition. Schon jetzt finden wir die Stimmung des Spiels erstklassig!Auf Zehenspitzen bewegt sich Amicia nachts durch die Gassen von Paris. Sie irrt nicht etwa ziellos umher: Sie sucht ihren Bruder Hugo, der den Wachen der Inquisition in die Hände gefallen ist. Die Dunkelheit schützt sie im Third-Person-Action-Adventure A Plague Tale vor der Entdeckung durch die Wachen – die allgegenwärtigen Ratten aber lassen sich nur durch Licht vertreiben...Amicia erreicht den Vorplatz einer Kirche. Der Boden ist beinahe vollkommen bedeckt von Ratten. Den hängenden Käfig, in dem Hugo eingepfercht ist, erreichen sie glücklicherweise nicht. Irgendwie muss Amica die beiden Schergen der Inquisition loswerden, die lauthals darüber diskutieren, was sie mit Hugo anstellen werden. Eine Schusswaffe besitzt das junge Mädchen nicht, deren hochwertige Lederkluft von ihrer blaublütigen Herkunft kundet. Doch mit einer Art Greifhaken ist sie in der Lage, den Wachen die vor den Ratten schützende Laterne aus der Hand zu schlagen. Die beiden Bewaffneten werden sogleich von den Ratten umschwärmt, begraben, getötet.„Amicia ist keine Mörderin“, antwortet uns, Lead Game Designer von Entwickler Asobo Studio, auf unsere Frage, ob Amicia häufiger den Tod von NPCs bewirken muss. „In dieser Szene hat sie keine andere Wahl, um ihren Bruder zu befreien.“Drei Säulen sollen es sein, auf denen A Plague Tale - Innocence aufbaut. Da wäre als erstes die Geschichte von Amicia und ihrem Bruder in Verbindung mit dem atmosphärisch und sehr düster inszenierten Schauplatz in Paris. Action ist die zweite Säule. Choteau bestätigt uns auf Nachfrage jedoch, dass es hier nicht ums Ballern oder ähnliches geht. Die eine oder andere rasante Fluchtpassage scheint aber in jedem Fall vorgesehen zu sein. Das dritte Standbein stellen Stealth-Einlagen und Rätsel dar. Was das konkret heißt, deutet die vorgespielte Szene an: Manuell wechselt der Spieler in den Schleichmodus und nutzt Fässer, Häuserecken oder kleine Mauern, um von den Verfolgern nicht gesehen zu werden.Wie komplex die Rätsel ausfallen werden, können wir nur begrenzt einschätzen. In der Kirche, die Amicia und Hugo nach des Letzteren Rettung betreten, muss das Mädchen verschiedene Lichtquellen entzünden, um Rattenschwärme von bestimmten Stellen in der Kirche zu vertreiben und schließlich eine Laterne an sich nehmen zu können. Hugo ist in dieser Szene als Sidekick aktiv und krabbelt unter einem Gitter hindurch, um eine Kerze zu holen. Als wir wissen wollen, ob wir auch mal selbst in die Rolle von Hugo schlüpfen, druckst Kevin Choteau herum. Sein Lachen auf unsere Bemerkung „Mit anderen Worten: ja.“ ist allerdings vielsagend.Trotz einiger unglaubwürdiger Elemente wie den mörderischen Rattenschwärmen verfolgt A Plague Tale prinzipiell einen realistischeren Ansatz. Auch historische Fakten spielen eine zentrale Rolle. Das geht zwar nicht ganz so weit wie etwa im Action-Rollenspiel Kingdom Come -Deliverance (zur Preview) , aber grob in eine ähnliche Richtung. Gerade den Umstand, auf Übernatürliches und Co. weitestgehend zu verzichten, finden wir gut.