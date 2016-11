Kingdom Come - Deliverance Preview

Historisches Setting im Böhmen des Jahres 1403, realistische Kämpfe mit Schwert, Lanze und Morgenstern sowie fette Bonbon-Grafik dank CryEngine. Wir haben uns den Hoffnungsträger der Mittelalter-RPG für euch angesehen.

Die Schauplätze in der Spielwelt von Kingdom Come - Deliverance, hier seht ihr die Startstadt Skalitz, sind authentisch nachgebildet. Es gibt zwar (abschaltbare) HUD-Elemente wie Kompass und Ausdauerleiste (unten), Markierungen direkt in der Welt aber nicht.

Böhmen 1403: Wenzel IV., offiziell immer noch König von Böhmen wurde festgenommen und verschleppt – vom eigenen (Halb-)Bruder Sigismund, seines Zeichens König von Ungarn. Zufrieden waren die böhmischen Landesherren mit ihrem König nicht, doch in Sigismund sehen sie die weit größere Gefahr für ihr Land und setzen alles daran, Wenzel zu befreien und Sigismund nach Ungarn zurückzudrängen. Der nimmt in ganz Böhmen nämlich eine Festung nach der anderen unter Beschlag.In dieser angespannten Lage findet sich auch Heinrich wieder, der Held im Rollenspiel. Er erlebt aber nicht bloß mit, wie Sigismund seine Heimat zerstört, sondern auch, wie dessen Söldnerarmee seine Familie ermordet. Wir haben uns das Mittelalter-RPG in historischem Setting für euch angeschaut und verraten euch, weshalb nicht nur Genre-Fans es unbedingt im Auge behalten sollten.Authentizität ist den Entwicklern des tschechischen Spieleentwicklers Warhorse sehr wichtig. „Historisch akkurat“ ist eines der Schlagwörter, die Warhorses Creative Directornennen. Das betrifft so ziemlich jeden Bereich im Spiel: die Architektur von Gebäuden, die Beschaffenheit der Landschaft in Mitteleuropa zu Beginn des 15. Jahrhunderts, den Umgang mit Schild und Schwert und natürlich auch die Geschichte. Heinrich selbst ist zwar eine fiktive Figur, was um ihn herum passiert, das hat so gut wie immer auch etwas mit den historischen Fakten zu tun. „Eine Festung, die historisch belegt im Jahr 1403 belagert wurde, muss auch im Spiel unter Belagerung stehen,“ sagt der deutscher PR-ManagerFür die Geschichte selbst gilt das genauso. Die Deutschen unterstützen etwa den König Ungarns, Wenzel IV. wurde im Jahr 1400 als römisch-deutscher König abgesetzt, weshalb sie in Teilen der Bevölkerung Böhmes verhasst sind. In einer der Zwischensequenz mit vollständigen Bewegungs-Capturing, wovon es insgesamt mehr als drei Stunden in Kingdom Come - Deliverance geben soll, erleben wir in der Startstadt Skalitz etwa einen Dialog zwischen einem deutschen Dorfbewohner und einiger Böhmen. Kurz darauf hat Heinrich die Möglichkeit, sich einer Gruppe wütender Halbwüchsiger anzuschließen, die das Haus des Deutschen mit Fäkalien bewerfen wollen. Das Besondere an dieser „Quest“ ist, dass die aufgebrachte Gruppe das Haus auch ohne, dass wir mit ihr in den Dialog treten, mit Kot beschmieren würde.Elemente wie diese können in der rund 16 Quadratkilomer großen offenen Spielwelt von Kingdom Come auch in anderen Bereichen vorkommen. Wo sie in einem Fall eine der größten Stärken bilden könnten, bietet dieses Element auch das Potenzial für die größte Schwäche.Zu den Ereignissen, die mehr oder weniger auch ohne unser Zutun stattfinden (respektive sich entscheiden) können, zählen nämlich die Schlachten in Kingdom Come - Deliverance. Prügeln sich irgendwo also böhmische Aufständische mit Sigismunds Söldnern, kann der Kampf – sowohl in die eine als auch in die andere Richtung – von ganz allein enden. Die KI kämpft nämlich komplett selbständig, weshalb Verlauf und Ergebnis solcher Auseinandersetzungen immer unterschiedlich sind.Bezogen auf Quests allerdings soll das generell keinen negativen Einfluss nehmen. Warhorse verspricht, dass es für alle Quests im Spiel unzählige Lösungsoptionen gibt. Das demonstrieren die Macher anhand einer der Einstiegsquests. Dabei muss Heinrich für einen Schmied verschiedene Zutaten besorgen, darunter beispielsweise Kohle. Wer gut im Kampf ist, kann dem Zechpreller Kenesch in einem Faustkampfduell das Geld aus den Rippen prügeln – wobei er Heinrich im Falle eines Sieges lediglich seinen Schlüssel übergibt.Als Alternative zum angeblich sehr schwierigen Faustduell können wir uns später auch mit der zuvor genannten Gruppe verbünden, die das Haus des Deutschen besudeln will, um Kenesch zu besiegen. Allerdings müssen wir ihnen dafür tatkräftig bei ihrem Vorhaben unter die Arme greifen.