Artifact: Dota-Sammelkartenspiel von Valve erscheint im November

PC Linux MacOS

Basierend auf ihrem erfolgreichen Moba Dota 2 wird Valve am 28. November dieses Jahres das Sammelkartenspiel Artifact für PC, Mac und Linux veröffentlichen. Angekündigt wurde das Spiel, das sich an Magic - The Gathering orientieren soll, bereits vor rund einem Jahr.

Anders als beispielsweise Blizzards Hearthstone wird Artifact allerdings nicht in einer kostenlosen Version erhältlich sein. Bereits für die Basisversion werden 19,99 US-Dollar anfallen – hierfür bekommt ihr dann zwei vorgefertigte Basisdecks mit je 54 Karten, die sich auf fünf Helden, neun Items sowie 40 weitere Karten verteilen. Zusätzlich gibt es zehn Packs mit je 12 Karten, unter denen sich garantiert eine rares Blatt befinden soll. Weitere Kartenpacks werden 2 US-Dollar kosten.

Mobile Versionen für Android und iOS sollen 2019 folgen.