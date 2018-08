PC Switch PS4 MacOS

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Bereits 2015 veröffentlichte Rising Star Games, entwickelt von den Daylight Studios, für den PC und später dann für mobile Endgeräte. Nun erschien die knuffige Wirtschaftssimulation unter anderem auch für die PS4. Wir werfen einen Blick auf das Spiel und schauen, ob mehr Tiefe in den Kartoffeln steckt, als vermutet.Stellt euch vor, ihr seid eine kleine Kartoffel, und eure Aufgabe ist es, das geerbte Unternehmen, eine Waffenschmiede, weiterzuführen und zum größten Waffenlieferanten im Erdäpfel-Universum zu werden. Das Dumme ist nur, dass ihr vom Waffenschmieden genauso wenig Ahnung habt wie ein Schwein vom Fliegen und erstmal völlig unbedarft durch die Werkstatt stolpert. Zum Glück gibt es aber fachkundiges Personal, das euch den größten Teil der handwerklichen Aufgaben abnimmt. Euch bleibt in Holy Potatoes die Führung, die hauptsächlich aus der Beschaffung von Materialien und Rohstoffen, der Bestimmung der Produktpalette und dem Verkauf besteht. Für Letzteres könnt ihr auch mal einen Mitarbeiter losschicken, allerdings fehlt dieser dann in der Produktion.Einige Waffenschmiede haben besondere Fähigkeiten, die einigen Waffen besondere Extras oder Eigenschaften verleihen. Es liegt an euch, solche Meister ihres Fachs gezielt einzusetzen und somit die bestmöglichen Kampfgeräte zu produzieren. Euer Klientel ist wählerisch und vor allem nicht ganz koscher, sind doch die meisten eurer Kunden eher im illegalen Berufsmetier zu finden. Und die verwenden nur Qualitätswerkzeug. Habt ihr aber die ersten Messer, Kanonen oder Einbruchsutensilien erstmal an den Mann gebracht, klingelt die Kasse, und es liegt an euch, den Gewinn clever zu reinvestieren – sei es durch neue Mitarbeiter, größere Arbeitsflächen oder einfach zur Erschließung neuer Märkte.Mit jedem Schritt schaltet ihr weitere Auswahlmöglichkeiten des Produktionsbaukastens frei und verfügt bald über eine beträchtliche Anzahl Mitarbeiter und eine breite Produktpalette für eure zahlungskräftige Kundschaft. So entwickelt sich auch immer mehr Tiefe im Spiel, wenn zum Beispiele Spezialaufträge angenommen werden und dafür spezielle Materialien besorgt werden müssen, sodass es immer schwerer wird, die Ziele zu erfüllen.Was sich jetzt so bierernst liest, ist mit der nötigen feinen Prise Humor gewürzt. Die Cartoon-Grafik von Holy Potatoes steuert ihr Übriges dazu bei. Es gibt zudem unzählige Anspielungen auf berühmte Personen oder Ereignisse, die ihr aber im Kartoffelgewand erst einmal erkennen müsst. Der Einstieg ins Spiel sollte für Kenner des Genres keine großen Hürden bieten, alle anderen werden behutsam eingeführt.Was definitiv für alle gleich schwer ist, ist die Steuerung. Die ist zum Teil ungenau und hakelig und lässt euch an einigen Stellen echt verzweifeln, wenn ihr versucht, einen bestimmten Mitarbeiter anzuwählen. Zudem ist die Umsetzung des Auswahlmenüs halbherzig gelungen und hätte etwas mehr Sorgfalt vertragen können. Die Musik ist okay, mehr aber auch nicht, die Texte werden in Sprechblasen dargestellt und können weggeklickt werden. Alles in allem bekommt ihr eine ordentliche WiSim, angesiedelt in einem Kartoffel-Parallel-Universum, das aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten deutlich mehr Tiefe als erwartet besitzt.