Frostpunk: Steampunk-Aufbauspiel erscheint auch für Konsolen

PC XOne PS4

Am 24. April wird 11 Bit Studios bekannterweise sein Steampunk-Aufbauspiel Frostpunk für den PC (via Steam) veröffentlichen. Wie der polnische Entwickler jetzt bekannt gab, wird der Titel auch für die Xbox One und die PS4 veröffentlicht. In einem Interview mit Dual Shockers bestätigte der Studio-Senior-Marketing-Manager Karol Zajaczkowski, dass derzeit an der Konsolenversion gearbeitet wird und diese voraussichtlich Ende des Jahres erscheint.

Da der Titel am PC mit Maus und Tastatur gespielt wird, ist das Team laut Zajaczkowski gerade dabei, den Titel an das Gamepad anzupassen. „Wir möchten zu 100 Prozent sichergehen, dass ihr auf der Konsole mit spielerischen Herausforderungen konfrontiert werden, anstatt gegen die Controller-Steuerung zu kämpfen“, so der Macher. Eine Switch-Version des Spiels wird laut Zajaczkowski nicht ausgeschlossen, allerdings wollen sich die Entwickler die Sache erst genauer anschauen und prüfen, ob eine vernünftige Umsetzung mit der Hardware der Hybridkonsole möglich ist. Derzeit liege der Fokus primär auf der Xbox-One- und der PS4-Fassung.