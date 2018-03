Frostpunk: Release-Termin und neuer Trailer

PC

Der polnische Entwickler 11 Bit Studios hat den Release-Termin für Frostpunk bekanntgegeben. Das Steampunk-Aufbauspiel wird ab dem 24. April dieses Jahres für den PC erhältlich sein. Die digitale Veröffentlichung erfolgt via Steam, Humble Store und DRM-frei über GOG.com. Der Preis für die Download-Fassung liegt bei 29,99 Euro. Die Retail-Version wird 34,99 Euro kosten und umfasst das Hardcover-Artbook „New London - The Art of Frostpunk“, das Artworks und Konzeptbilder zum Spiel enthält. Mit dem Launch im April erscheint das Spiel etwas später als ursprünglich geplant. Seitens Studio-Managing Director Grzegorz Miechowski heißt es dazu:

Wir wollten es vor dem Ende des ersten Quartals schaffen, mussten die Veröffentlichung am Ende aber leicht verschieben. Der Grund ist simpel: wir brauchten diese zusätzliche Zeit für den finalen Feinschliff, um ein Spiel abzuliefern, das unserer Meinung nach der bisher beste Titel von 11 Bit Studios ist.

Laut Miechowski möchte man ein möglichst fehlerfreies und sorgfältig ausgewogenes Spiel an den Endkunden abliefern. „Es stimmt, dass wir einige Zeit gebraucht haben, um an diesen Punkt zu gelangen, aber ich freue mich sagen zu können, dass es das wert war!“ Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins wurde auch ein neuer Trailer auf YouTube online gestellt. Den neuen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: