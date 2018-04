Detroit - Become Human: Auflösung und FPS auf PS4 / Pro, neues Video

PS4

Quantic Dreamは、2011年5月のストーリーアドベンチャー「Detroit - Become Human(Preview)」の技術的詳細を発表しました。したがって、PS4では、タイトルは1080pと30フレーム/秒の解像度で動作します。これはアクションゲームではないため、開発者はフレームレートのようにグラフィックにもっと集中し、可能な限り画面の読み込みを避けようとしていると述べました。 PS4 Proでは、解像度はチェッカーボードレンダリングを介して2160p(Ultra HD)にスケールアップされています。 UIは4Kで表示されます。両方のコンソールともHDRをサポートしています。

デトロイト - Become Humanは5月25日からPS4 / Pro専用に利用可能になります。近づいているリリースでは、Quantic Dreamはファンにゲームに関する新しい情報を継続的に提供します。週末に向けて、スタジオは中3人の俳優バロリー・カレー(カラ)3本の新しいビデオ、ジェシー・ウィリアムズ(マーク)をリリースし、Bryan Dechart(Connor)は彼らのキャラクターについて語ります。 Valorie Curryのビデオでは、これらのラインの下を見ることができます。他の2つは、ソースにリンクされています。

Deutsche Übersetzung:

Quantic Dream hat die technischen Details zu seinem im Mai erscheinenden Story-Adventure Detroit - Become Human (Preview) bekannt gegeben. Auf der PS4 wird der Titel demnach mit einer Auflösung von 1080p und 30 Bildern pro Sekunde laufen. Da es sich hier um kein Actionspiel handelt, fokussierten sich die Entwickler laut eigenen Angaben mehr auf die Grafik, als die Framerate und haben versucht, Ladebildschirme, wo immer es geht, zu vermeiden. Auf der PS4 Pro wird die Auflösung via Checkerboard-Rendering auf 2160p (Ultra HD) hochskaliert. Die UI wird in 4K gerendert. Auf beiden Konsolen wird zudem HDR-Support geboten.

Detroit - Become Human wird ab dem 25. Mai exklusiv für die PS4 / Pro erhältlich sein. Mit der nahenden Veröffentlichung versorgt Quantic Dream die Fans kontinuierlich mit neuen Infos zum Spiel. Zum Wochenende hin veröffentlichte das Studio drei neue Videos, in denen die drei Schauspieler Valorie Curry (Kara), Jesse Williams (Markus) und Bryan Dechart (Connor) über ihre Charaktere sprechen. Das Video mit Valorie Curry könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die anderen beiden findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.