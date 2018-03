Sea of Thieves: Open Beta gestartet

PC XOne

Kurz vor dem Release von Sea of Thieves am 20. März habt ihr ab sofort noch mal die Gelegenheit, schon vorab in das Online-Piratenabenteuer reinzuschauen. Anders als in den bisherigen Alpha- und Beta-Tests steht die Beta dieses Mal allen Spielern mit Xbox Live Gold zur Verfügung. Hierfür sucht ihr im Store von Windows 10 nach "Sea of Thieves Final Beta" und im Xbox-Store nach "Sea of Thieves Closed Beta" (sollte Letzteres nicht funktionieren, auch hier nach "Final Beta" suchen). Nach dem Download der auf der normalen Xbox rund 9 GB und auf Xbox One X sowie Win 10 etwa 19 GB großen Clients könnt ihr in See stechen.

Die Beta läuft bis Sonntagmorgen um 11 Uhr deutscher Zeit.