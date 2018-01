Final Fantasy 15: Preis für das Royal-Edition-Upgrade wieder dementiert

PC XOne PS4

Am gestrigen Dienstag kündigte Square Enix eine „Royal Edition“ des 2016 erschienenen Action-Rollenspiels Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) für die Konsolen an. Diese soll neben dem Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten DLCs und neuen Zusatzinhalte umfassen. Für Besitzer der normalen Version wurde ein Upgrade bestätigt, das die Originalfassung für rund 20 US-Dollar um die Inhalte der Royal Edition erweitern soll. Wie der Publisher allerdings nun bekannt gab, sei der in der englischen Pressemitteilung angegebene Preis nicht korrekt gewesen.

Wie der Spielehersteller gegenüber Dual Shockers bestätigte, sei die Entscheidung, was das Upgrade kosten wird, noch gar nicht gefallen. In der etwas später veröffentlichten deutschen Pressemitteilung wurde der Preis nicht mehr erwähnt. Dieser soll nun später bekanntgegeben werden. Die Royal Edition von Final Fantasy 15 wird zeitgleich mit der Windows Edition (Steam, Origin und Windows 10) ab dem 6. März dieses Jahres zum Preis von 49,99 Euro erhältlich sein.