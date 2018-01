Mad Catz: Controller-Hersteller wagt Neustart nach Insolvenz

Im März 2017 meldete der Peripheriegeräte-Hersteller Mad Catz nach fast 30 Jahren Insolvenz an. Die Firma, die vor allem durch ihre Mäuse, Tastaturen und Headsets bekannt wurde, scheiterte unter anderem an der zu großen Fokussierung auf die Rock Band-Serie. Nun wagt das Unternehmen einen Neuanfang.

Laut einer Pressemitteilung trägt der Hersteller jetzt den Namen Mad Catz Global Limited und hat seinen Sitz in Kowloon, Hongkong. Mit neuem Management, frischen Ideen und aktuellen Produkten will die Firma an frühere Tage anknüpfen. Auf der Fachmesse CES 2018 vom 9. bis 12. Januar wollen die Entwickler unter anderem eine neue Maus aus der RAT-Serie, das Gaming-Keyboard STRIKE 4, FREQ-Headsets und GLIDE-Mauspads vorstellen. Ob dem Unternehmen damit ein erfolgreicher Neustart gelingt, bleibt abzuwarten