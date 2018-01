Furi: Termin und Preis für die Switch-Version bekannt

Switch

Ende vergangenen Jahres gab der französische Indie-Entwickler The Game Bakers bekannt, dass das Prügelspiel Furi (im Arcade-Check) 2018 auch für die Switch erscheinen wird. Allzu lange werden sich interessierte Besitzer der Hybrid-Konsole nicht gedulden müssen, denn wie das Studio nun verkündete, wird der Titel schon in der kommenden Woche, am 11. Januar 2018, digital über den Nintendo eShop erhältlich sein. Der Preis des Titels wird bei 19,99 Euro liegen.

Die Switch-Fassung wird wie angekündigt neben dem Hauptspiel auch den DLC „One More Fight“ (bringt den neuen Boss „Flamme“ samt der passenden Arena ins Spiel), sowie alle bisher veröffentlichte Verbesserungen und Updates enthalten. Zudem wird die Möglichkeit geboten, das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Furier“ im Schnelldurchlauf zu absolvieren.