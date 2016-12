Arcade-Check: Furi

XOne

Das Häschen schickt uns auf die Reise. Raus aus der Gefangenschaft.

Boss-Marathon

Wächter Kette stellt sich uns als erster in den Weg.

Übertrieben schwer?

Kein Entkommen. Die Angriffe der Wächter sind knüppelhart.

Fazit

Twinstick-Shooter mit Schwertkampfelementen

Einzelspieler

Für Masochisten

Preis am 16.12.2016: 19,99 Euro

In einem Satz: Schwer, schwerer, Furi

Der Arcade-Check stellt ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Bereits im Juli dieses Jahres hatten die Entwickler von The Game Bakers miteinen Action-Prügler auf den Markt gebracht, der aufgrund seiner Kombination aus Schwertkampf und Twin-Stick-Shooter für Aufsehen sorgte. Nachdem die Rezeptur des Spiels verfeinert und Furi nun auch für Xbox One verfügbar ist, klären wir, ob sich die Anschaffung lohnt.Die-Reihe,oder vielleicht sogarsind allesamt Beispiele für Titel, deren epische Bosskämpfe ein Highlight im jeweiligen Spiel darstellen. Um aber zu den Zwischen- beziehungsweise Endgegnern zu gelangen, muss jedes Mal ein mühsamer Weg gegangen werden, der mitunter tödlicher sein kann, als der entscheidende Kampf selbst. Das hat nun ein Ende. Mit Furi erscheint ein Titel auf der Xbox One, der auschließlich aus Kämpfen gegen Bossgegner, den sogenannten Wächtern, besteht.Die Rahmenhandlung um die ungewöhnliche Idee ist trivial. Ihr wacht angekettet in einem trostlosen Raum auf und erhaltet die Info, dass ihr euch in einem Gefängnis befindet und befreien müsst. Eure Ketten werden gelöst, ihr erhaltet ein Katana und tretet aus der Zelle. Begleitet von einem Geist im Hasenkostüm – nein, das ist kein Witz – kommt ihr allerdings nicht weit. Kaum in Freiheit, erwartet euch der erste Wächter, der gleichzeitig auch als Übungsgegner herhalten muss. Habt ihr den besiegt, und das ist gar nicht so einfach, begebt ihr euch zur nächsten Plattform und stellt euch dem nächsten Wächter. So geht es weiter bis zum Ende.Was sich hier relativ simpel liest, ist allerdings die pixelgewordene Hölle auf Konsolen. Das Tutorial startet mit der Einführung in den Kampf. Hier lernt ihr, dass ihr mit dem rechten Stick Dauerfeuer gebt, während ihr mit Druck auf A durch die Gegend dasht. Drückt ihr dann X verteilt ihr kräftige Hiebe oder zielt mit dem rechten Trigger aus der Ferne auf euren Gegner. Sollte dieser zum Gegenschlag ausholen, pariert ihr mit B.Alles kein Problem? Mitnichten. Der Wächter, Kette heißt der übrigens, hat nicht weniger als sechs Lebenspunkte. Um einen dieser Lebenspunkte zu zerstören, müsst ihr seine Lebensleiste zweimal leer prügeln. Aber glaubt ja nicht, dass der Bursche das stillschweigend über sich ergehen lässt. Blitzschnell kurvt er um euch herum, verschießt endlose Salven, springt auf euch zu und schwingt seinen Schmerzen verursachenden Stab, löst Schockwellen aus und knabbert so an euren drei Leben. Ihr werdet zunächst darauf bedacht sein, nicht selbst ins Gras zu beißen, bevor ihr überhaupt an einen eigenen Angriff denken könnt.Ich habe über 90 Minuten gebraucht, um dieses Mistvieh von Kette zu besiegen und dabei Blut und Wasser geschwitzt. Die Angriffsreihenfolge bleibt zwar immer gleich und es ist viel Auswendiglernen nötig, allerdings beträgt die euch gegebene Reaktionszeit nur ein paar Hundertstelsekunden, sodass ihr oft schlicht überfordert seid.Als nächstes fährt eine Amazone auf einem Einrad durch eine Art Labyrinth und jagt euch mit einem Laserstrahl durch die Gänge. Waren zuvor noch zwei Leerungen der Powerleiste nötig, um ein Leben zu zerstören, müsst ihr es nun dreimal schaffen. Kurzum, das Spiel ist bockschwer und eher was für eingefleischte Masochisten, denen auch eine Wurzelbehandlung ohne örtliche Betäubung oder ein Spiel des HSV nichts ausmachen.Was das Spiel rettet, ist die ungewöhnliche Gestaltung der einzelnen Wächter, speziell designt vom-Schöpfer, die mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet wurden. Ebenso erwähnenswert ist der treibende House-Soundtrack der von namenhaften Künstlern wieundbeigesteuert werden. Grafisch hat das Spiel aufgrund des Settings wenig zu bieten, da ihr meist in einer auf den Boss abgestimmten Arena antretet. Die Kamera zoomt manchmal ziemlich stark raus, sodass ihr Schwierigkeiten bekommen könntet, die Übersicht zu behalten.Furi ist ein Spiel für Hardliner. Sucht ihr eine Herausforderung und möchtet euch das langweilige Drumherum sparen und ausschließlich "Endkämpfe" bestreiten, bietet der Titel genau das, was ihr sucht. Alle anderen seien eher gewarnt, denn das Spiel bietet Anlass für wahre Frustorgien und wütenden Fluchsalven – auch wenn ihr den "normalen" und nicht gleich den hohen Schwierigkeitsgrad wählt. Ebenso sollte noch erwähnt werden, dass bereits alle Verbesserungen, die auf dem PC bereits verfügbar sind, auf Xbox One eingebaut wurden und ein extra Boss namens The Flame in der Version für die Microsoft-Konsole bereits enthalten ist.