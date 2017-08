Retrokompott #46: Crossover mit den 3 von der Zankstelle Part 2

In der aktuell 46. Auflage des Retrokompott-Podcasts gibt es ein weiteres Intermezzo mit dem GG-User-Podcast Die 3 von der Zankstelle. Der knapp einstündige Thementeil ist bereits im letztgenannten Podcast Die Drei von der Zankstelle Vol. 8.2: "Alles Retro am Empfängnisgerät" feat. Retrokompott ausgestrahlt worden. Solltet ihr diesen Part schon kennen gibt es im Rahmenprogramm aber noch mehr als genug Inhalte, welche sich über insgesamt knapp 8 Stunden erstrecken. Patrick Becher und Robin Lösch bewegen sich damit vom Umfang her wieder im Bereich ihrer ausgiebigsten Ausstrahlungen.

Im Interview hört ihr diesmal Thomas Detert. Der deutsche Musiker wirkte bereits auf C64-Spielen wie Another World, Clystron oder Starforce mit. Die Entwicklergruppe X-Ample, der auch Detert angehörte, veröffentlichte ihre Spiele meist im CP-Verlag. Aufgrund der Konkurrenz-Situation zu anderen Verlagen, wurden zu den Spielen kaum Tests in anderen Magazinen veröffentlicht. So erlangte die Gruppe weniger Bekanntheit, als ihr möglicherweise nach technischen und musikalischen Gesichtspunkten für ihre Spiele zugestanden hätte. Insbesondere die Musik wurde oft zu Vergleichen mit Chris Hülsbeck herangezogen. Detert verließ in den frühen 1990er-Jahren die Computer-Spielebranche und widmete sich der Musikbranche.

00:00:00 Einleitung

00:00:47 Vierzeiler

00:00:58 Titelmusik

00:02:16 Heute sind mit dabei

00:02:27 Retro Warm Up - auf in eine neue Runde

00:50:00 Retromail - eure Stimme im Retrokompott

00:57:22 Retro Facts - Das Thema Crossover Zankstelle PART 2

02:52:30 PAUSENMUSIK (Phillip Gross)

02:54:55 Retro Play - Was sollen wir spielen?

02:57:10 PAUSENMUSIK (Phillip Gross)

02:59:07 Retro Play - das Resumee Wavy Navy C64

03:10:18 Retro Talk - Misha und Fab zocken Retrogames

03:45:05 Retro Talk - PoP Realms of the Haunting

04:40:57 Retro Talk - Philipp (Brotbox64)

04:56:52 Retro Talk - Interview:Thomas Detert

05:51:47 PAUSENMUSIK (Phillip Gross)

05:54:50 Retro Mysteries

05:56:40 Retro Mysteries - Quiz mit der Zankstelle

06:23:18 Retro Mysteries - Quiz mit Philipp (Brotbox64)

06:35:36 Retro Mysteries - Soundquiz

06:58:23 Retro Today - Retro Gegenwart

07:27:36 Retro Credits - kurz vor Schluss

07:37:40 Abspann

Die nächste Folge des Retrokompotts wird am 1.9.2017 gegen 22 Uhr live ausgestrahlt. Ein Interview mit Bruce Shelley, der vor allem für seine Teamarbeit im Game Design mit Sid Meier an Spielen wie Railroad Tycoon, Civilization oder Age of Empires bei Microprose bekannt ist, wird voraussichtlich Bestandteil der kommenden Ausgabe sein.