Die Drei von der Zankstelle Vol. 8.2: "Alles Retro am Empfängnisgerät" feat. Retrokompott

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts „Die Drei von der Zankstelle“ startet erneut mit prominenter Unterstützung. Im zweiten Teil der Retrothematik sind abermals Robin Loesch und Patrick Becher von Retrokompott dabei. Zusammen mit den Gamersglobal-Usern Jonas -ZG-, Jürgen -ZG- und Sebastian -ZG- stellen sie sich zu Beginn der Folge die Frage, welches Retrospiel für „Nachwuchsgamer“ eigentlich eine Pflichterfahrung sein muss. Intensive Erinnerungen an You Don’t Know Jack werden dabei ebenso episch ausgebreitet, wie die persönlichen Rückschauen auf die eigenen früheren Ansprüche an Spiele.

Darüber hinaus erinnern sie sich an Spiele, die ihnen auch wegen der Musik im Kopf geblieben sind. Neben bekannten Stücken von Chris Hülsbeck finden unter anderem auch Titel aus der Zelda-Reihe, Diablo und Command & Conquer Erwähnung. Obendrein versuchen sie festzustellen, ob das Alter mittlerweile Spuren an ihren Reflexen hinterlassen hat und wie gut unterschiedliche Retrospiele gealtert sind. Abschließend diskutieren die fünf Podcaster noch darüber, welches die ideale Variante ist, Retrospiele zu erfahren und wer wie auf welche Weise tatsächlich (Retro-) Spiele sammelt.

Übersicht der Folge 8.2: