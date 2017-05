Phantom Wail: From Software arbeitet angeblich an neuer PS4-Marke

Dass Entwickler From Software auf der E3 wohl ein neues, größeres Projekt vorstellen wird, ist seit längerer Zeit bekannt. Während bislang darauf spekuliert wurde, dass der Dark Souls-Macher in Los Angeles eine Fortsetzung zu Bloodborne (im Test: Note 9.0) zeigen wird, sind nun auf Reddit vermeintliche Details aufgetaucht, die in eine andere Richtung gehen. Die neuen Gerüchte, die aus einer für seine zutreffenden Leaks in der Vergangenheit bekannten Quelle stammen sollen, arbeiten die Japaner unter Leitung von Game Director Hidetaka Miyazaki an einer neuen Marke namens Phantom Wail.

Phantom Wail soll laut des Gerüchts einen an antike Hoch- und Stammeskulturen, wie die der Maya und Azteken, angelehnten Stil verfügen. Abgesehen vom Setting sei auch das Kampfsystem ungewöhnlich: Das entwickle sich weg vom Fokus auf Nahkampfwaffen und bevorzuge stattdessen Kampfstile mit den bloßen Fäusten. Somit gäbe es auch keine verschiedenen Sets an Bewegungen mit den vorhandenen Waffen. Stattdessen werde der Spieler seine Kampfkünste anpassen.

Der Titel soll in Kooperation mit Sony Japan Studio entstehen, wobei das grob übersetzt einfach nur bedeutet, dass Phantom Wail ein PlayStation-exklusiver Titel werden soll. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, erfahrt ihr es bei uns.