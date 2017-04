Humble Bundle: THQ Nordic Bundle exklusiv für PlayStation

PC XOne PS4 WiiU

Humble Bundle bietet mit dem THQ Nordic PlayStation Bundle eine Auswahl des Spiele-Portfolios des schwedischen Publishers an. Sämtliche Titel sind nur für Sonys PlayStation 3 und 4 verfügbar. In der Auswahl der Zusammenstellung finden sich unter anderem die überarbeiteten Fassungen der Darksiders-Reihe sowie Adventures wie Deponia und The Book of Unwritten Tales 2.

Das Spielepaket, für das wie gewohnt der Betrag, den ihr bezahlen möchtet, frei gewählt werden kann, ist ab dem 4. April, 20:00 Uhr deutscher Ortszeit bis zum 18. April, 20:00 Uhr verfügbar. Die komplette Auswahl der Spiele findet ihr im Anschluss.

Einen Haken hat die Sache jedoch: Ihr könnt die Spiele lediglich über einen amerikanischen PlayStation Network Account einlösen. Habt ihr eure PlayStation 4 für diesen als "Primär" gekennzeichnet und die Spiele installiert, könnt ihr sie wie gewohnt mit eurem regulären Nutzerkonto spielen. Beachtet zudem, dass ihr nur einen Bundle-Key bekommt. Das heißt, ihr könnt nicht nachträglich noch mehr Spiele erhalten. Ihr müsst euch also vor dem Kauf schon sicher sein, welche Spiele ihr haben und wieviel ihr ausgeben wollt.

Ab 1 US-Dollar:

The Book of Unwritten Tales 2 (PS4)

Red Faction (PS4)

Super Dungeon Bros. (PS4)

Deponia (PS4)

ArcaniA: The Complete Tale (PS4)

Mehr als der Durchschnitt ("Beat the Average"):

Legend of Kay Anniversary (PS3/PS4)

Battle Worlds Kronos (PS4)

Destroy All Humans! (PS4)

Destroy All Humans! 2 (PS4)

Ab 15 US-Dollar: