System Shock 3: Starbreeze Studios investiert zwölf Millionen US-Dollar und steigt als Publisher ein

Das kommende Action-Rollenspiel System Shock 3 wird von Starbreeze Studios vertrieben. Wie das schwedische Unternehmen auf der hauseigenen Homepage bekannt gab, habe man insgesamt zwölf Millionen US-Dollar investiert, um das Spiel von Serienschöpfer Warren Spector und OtherSide Entertainment auf den PC und andere (noch nicht näher genannte) Plattformen zu bringen. Seitens Starbreeze-CEO Bo Andersson-Klint heißt es zu der Zusammenarbeit:

System Shock ist eine dieser ikonischen Marken der Videospielgeschichte, die mich noch immer in Aufregung versetzen und Herr Spector gilt als einer der Gründungsväter der modernen Action-Rollenspiele. Wir freuen uns sehr, System Shock 3 in Zusammenarbeit mit OtherSide Entertainment weltweit an den Spieler zu bringen. Ich werde mich definitiv als einer der ersten auf den Titel stürzen.