Pixel Princess Blitz erfolgreich per Kickstarter finanziert

PC Switch XOne PS4 PSVita

Das Sandbox-Action-RPG-Roguelike Pixel Princess Blitz, das wir euch bereits in der letzten Kickstarter-Info-News vorgestellt hatten, hat sechs Tage vor Ablauf seiner Crowdfunding-Aktion auf der Kickstarter-Platform das selbst gesteckte Ziel von 77.700 Euro erreicht. In der verbleibenden Zeit können nun noch weitere Spendengelder gesammelt werden, um die bereits vorgestellten Stretch-Goals – wie zum Beispiel ein eigener Siedler-Modus, in dem ihr euch in einer Stadt eurer Wahl ansiedelt und diese dann ausbaut und beschützt – zu finanzieren. Durch verschiedene Community-Aufgaben, wie beispielsweise das Veröffentlichen selbstgezeichneter Bilder oder das Teilen der Kampagne in den sozialen Medien, können zudem kleinere Boni freigeschaltet werden. Ein Retro-Remix des Spielesoundtracks in 16-Bit-Manier wurde so bereits am 17. Januar realisiert und mit einer kurzen Demoversion des Hauptthemas vorgestellt.

Bis zum Ende der Kickstarter-Kampagne am 9. Februar könnt ihr euch für 14 Euro eine digitale, DRM-freie Kopie des Spiels sichern, wobei ebenfalls ein Steam-Key geliefert wird, um das bereits im Steam-Greenlight-Programm akzeptierte Spiel auch über diese Plattform herunterladen zu können. Alternativ könnt ihr für den gleichen Beitrag auch eine Kopie für eine der unterstützten Konsolen erhalten, die Portierung für PS4, PSVita, Xbox One und Nintendo Switch soll allerdings erst nach der Veröffentlichung der PC-Version, voraussichtlich Mitte 2018, in Angriff genommen werden.