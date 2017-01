Kickstarter-Info #9: Neue Projekte im Überblick

PC Switch XOne PS4 PSVita

Das Teaserbild zeigt euch von links nach rechts Pixel Princess Blitz, UnDungeon, Escape 2042 und Lullaby Gardens. Pixel, Pixel und nochmals Pixel gibt es in dieser neuen Kickstarter-News zu bestaunen. Und wer jetzt ein Déjà-vu hat, braucht nicht an sich zu zweifeln, sondern darf sich für sein gutes Gedächtnis loben: Denn mit genau dem gleichen Satz begann auch die letzte Kickstarter-News Nummer 8 im November 2013. Trotz der zwischenzeitlich etwas abgeflauten Begeisterung für die Spielefinanzierung mittels Crowdfunding bitten aktuell vier interessante Titel um eine Vorfinanzierung, die wir euch in der neuen Ausgabe der Kickstarter-Info vorstellen möchten.

Projekt 1: Pixel Princess Blitz (Sandbox-Action-RPG, Roguelike)

Pixel Princess Blitz schlüpft ihr in die Rolle der jungen Kuruna, die durch das seit einer Invasion vor zwölf Jahren unterdrückte Königreich Verad streift, um den Menschen zu helfen. Neben der Erkundung des Königreichs spielt auch das Ressourcenmanagement eine wichtige Rolle, da Kuruna sowohl schlafen und essen als sich auch vor Krankheiten schützen muss. Trotz der asiatisch angehauchten Pixeloptik, die ihr im Trailer am Ende der News begutachten könnt, handelt es sich bei dem ersten Spiel um ein norddeutsches Produkt, das vom Hamburger Studio Lanze Games entwickelt wird. Neben Siedlungen, die Kuruna mit Nahrung, Unterschlupf und Aufgaben versorgen, gibt es auch prozedural generierte Dungeons zu erforschen, in denen ihr in Echtzeitkämpfen natürlich auch gegen vielerlei Gegner antretet. Die Story soll durch zufällige Ereignisse und einen dynamischen Verlauf mit mehreren Enden überzeugen. Der Release des Titels ist aktuell für Mitte 2018 geplant, ab einer Spende von 14 Euro sichert ihr euch das fertige Spiel samt Early-Access-Zugang. Nach der PC-Version sollen Portierungen für PS4, PSVita, XBox One und die Switch folgen.

Projekt 2: UnDungeon (Action-RPG, Roguelike)

UnDungeon, das Erstlingswerk des Laughing Machines Studios, wird in Deutschland entwickelt und schlägt in die beliebte Action-RPG-Kerbe. Hintergrund ist ein "Shift" genanntes Phänomen, durch das sieben parallel existierende Varianten der Erde miteinander verschmolzen sind. Die sieben spielbaren Charaktere, unsterbliche Heralde, entstammen aus den sieben Multiversen und sind Hüter eines mystischen Artefaktes, das sie nicht nur nach jedem Tod wiederbelebt, sondern dabei auch die Welt verändert und somit möglicherweise mit dem Shift in Verbindung steht. Auf dem Weg durch die prozedural generierte Karte sollen auch friedliche Interaktionen und Handel möglich sein, im Vordergrund stehen aber die Echtzeitkämpfe. Charakterverbesserungen werden über gefundene Gegenstände und übernatürliche Artefakte realisiert. Ab einer Spende von 10 Euro könnt ihr euch eine Kopie des fertigen Spiels für Windows/Mac/Linux sichern, wobei der Release momentan für Anfang 2018 geplant ist. Portierungen für PS4, XBox One und PSVita werden, sofern möglich, als Stretchgoal während der Kickstarter-Kampagne realisiert.

Projekt 3: Escape 2042 (Action-Platformer)

Escape 2042 erwartet euch ein in 8-Bit-Grafik gehaltener Action-Platformer der alten Schule, entwickelt vom Studio Orion Soft aus Frankreich. Protagonist des Spiels ist Eris, ein Computer-Ingenieur und Mitglied der Truth Defenders. Die sozialistische Regierung, die zielsicher in eine Diktatur abdriftet, hat Eris nach einer gescheiterten Geheimoperation zur Information der Öffentlichkeit in das Hochsicherheitsgefängnis Bulor 24 gesteckt, aus dem ihr hüpfend, rätselnd und kämpfend wieder fliehen müsst. Aufgelockert werden soll die dreiteilige Reise durch Gefängnis, Wald- und Wüstenabschnitte durch zwei Minispiele. Der besondere Clou des Spiels liegt allerdings in den unterstützten Plattformen: Während sich Besitzer eines GameBoys aus Kapazitätsgründen mit den Gefängnisleveln begnügen müssen, kommen Inhaber eines Megadrive, einer Dreamcast beziehungsweise eines Windows-PCs in den vollen Genuss des kompletten Spiels. Für eine Spende von 8 Euro sichert ihr euch den digitalen Download, die verschiedenen Konsolenports erfordern etwas mehr Investitionsfreude. Die Veröffentlichung ist bereits für April 2017 geplant.

Projekt 4: Lullaby Gardens (Farm- und Verkaufssimulator , RPG)