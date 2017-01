Duke Nukem 3D: Bundesprüfstelle streicht 3D Realms Shooter vom Index

PC XOne PS4

Das Teaser-Bild zeigt die Duke Nukem 3D - 20th Anniversary Edition World Tour.

Vor ziemlich genau 21 Jahren erreichte 3D Realms Ego-Shooter Duke Nukem 3D den Handel. In Deutschland landete der Titel allerdings schon bald auf dem Index, was bekanntermaßen mit starken Einschränkungen bei Bewerbung und Vertrieb einhergeht. Wie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM, zum Zeitpunkt der Indizierung noch Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften) offiziell im Bundesanzeiger mitteilte, wurde die Indizierung des Actionspiel aufgehoben. Die Listenstreichung betrifft dabei sowohl das Hauptspiel als die Zusatzepisode, die erstmals als sogenannten Plutonium PAK veröffentlicht wurde.

Während die Listenstreichung für das Original nach so langer Zeit kaum von Bedeutung ist, könnte sie auch für die im Oktober 2016 veröffentlichte Version Duke Nukem 3D - 20th Anniversary Edition World Tour von Bedeutung sein. Die hierzulande aufgrund der Inhaltsgleichheit automatisch indizierte und damit nicht verfügbare Fassung sollte mit der Listenstreichung auch in Deutschland erscheinen können. Der aktuelle Rechteinhaber der Serie Gearbox Software hatte die Jubiläums-Neuauflage für PC, Xbox One und PlayStation 4 umgesetzt. Das Spiel steht für alle drei Plattformen ausschließlich als Download-Titel bei Steam, im PSN sowie auf dem Xbox Live Marktplatz zur Verfügung.

Zusätzlich zur Listenstreichung gab die BPjM bekannt, dass es auch in den letzten Monaten des Jahres 2016 kein Neuindizierung im Spielebereich gegeben habe. Zuletzt hatte die deutsche Freigabeinstanz Capcoms Zombie-Actionspiel Dead Rising 4 ohne inhaltliche Kürzungen ein 18er-Prüfsiegel verpasst. Noch einmal offiziell bestätigt wurde zudem die Listenstreichung von Gears of War 2, dessen Neuprüfung nebst verbindlicher USK-Altersfreigabe bereits vor einigen Wochen bekannt geworden war.