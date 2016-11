Biowares Aaryn Flynn über das geheime Projekt: „Starker Fokus auf die Story und glaubwürdige Charaktere“

Biowares General Manager Aaryn Flynn hat in einem Video-Interview mit Game Informer über das 2012 angekündigte, aber bisher noch nicht vorgestellte Projekt des Studios gesprochen. Wie er anmerkte, sollten die Fans in naher Zukunft nicht mit einer Enthüllung rechnen, denn das Team möchte das Spiel erst präsentieren, wenn es einen bestimmten Entwicklungsstand erreicht hat. Dem Electronic Arts CEO Andrew Wilson habe man das Projekt aber bereits gezeigt:

Ich denke, dass es ihm gefallen hat. Klopft also aufs Holz. Wir werden weiter daran arbeiten und hoffentlich werdet ihr mehr darüber hören, wenn wir Mass Effect - Andromeda veröffentlicht und die Fans mit dem Spiel überzeugt haben.

Darauf angesprochen, was denn Wilson genau zum Projekt gesagt hatte, antwortete Flynn: „Ich glaube, er sagte, dass es fertiger aussieht, als er erwartet hätte“ (der Titel wird von den Leuten hinter Star Wars - Knights of the Old Republic entwickelt und ist bereits seit 2013 spielbar).

Im weiteren Verlauf des Videos sagte Flynn, dass er sehr dankbar für die Gelegenheit sei, an der neuen Marke arbeiten zu können. „Es ist ein Privileg; etwas, wozu man nur alle zehn Jahre eine Gelegenheit bekommt“. Demnach habe das Team viel darüber nachgedacht, wohin man mit dem neuen Projekt gehen möchte. Am Ende habe man sich für etwas entschieden, das man gerne mache und was auch die Fans von Bioware lieben - Geschichten erzählen. Der neue Titel wird also einen starken Fokus auf die Story haben, soll laut Flynn aber auch „die Technologie voranbringen“, denn die Entwickler verfolgen das Ziel „glaubwürdige und nachvollziehbare Charaktere zu erschaffen, die man auch gerne im realen Leben kennenlernen wollen würde“.

Flynn kam auch auf das von Electronic Arts vorzeitig eingestellte Projekt Shadow Realms zu sprechen (mehr dazu hier: Shadow Realms: Bioware stellt Multiplayer-Titel ein) und merkte an, dass das Spiel vielleicht zu früh angekündigt wurde. Ein Fehler, den das Studio mit dem neuen Projekt nicht wiederholen möchte. Er fügte zudem hinzu, dass man gerne auch eine Koop-Kampagne ins Spiel integrieren würde. Das komplette Video-Interview findet ihr unter dem Quellenlink. Die Unterhaltung über die neue Bioware-Marke startet bei Minute 16:50.