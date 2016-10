League-of-Legends-Entwickler Riot Games kündigt Brettspiel Mechs vs. Minions an (Update)

PC MacOS

Update vom 13.10.:

Ab heute Abend 20 Uhr kann das Spiel im Merchandise-Store bestellt werden.

Update vom 23.9.:

Um euch einen besseren Eindruck zu verschaffen, könnt ihr ein Runthrough des in der Brettspiel-Szene sehr bekannten Youtubers Richard Ham (rahdo) -- der früher Lead Designer bei Sony Computer Entertainment America und auch Design Manager bei den Lionhead Studios war -- unten eingebunden ansehen. Beginnend mit einem Unboxing-Video, der das durchaus beeindruckende Spielmaterial näher vorstellt. Die weiteren Teile und sein finales Fazit könnt ihr entweder am Ende des ersten Teiles wählen oder über die Quellenlinks direkt anklicken. Falls ihr euch wundert, warum bei einem Youtuber keine Werbung geschaltet ist: Ham finanziert sich ausschließlich aus einer jährlichen Kickstarter-Kampagne und verzichtet daher auf Werbeeinblendungen.

Ursprüngliche News vom 22.9.:

League of Legends kann mit Fug und Recht als eines der erfolgreichsten und gewinnträchtigsten Online-Spiele betrachtet werden, trotz Free-to-play. Doch anscheinend sieht man seine Kompetenzen nicht mehr nur im MOBA-Bereich. Entwickler Riot Games wagt den Sprung vom digitalen zum analogen Entertainment und bringt bereits kommenden Monat sein erstes Brettspiel auf den Markt. Mechs vs. Minions ist ein kooperatives Spielerlebnis für zwei bis vier Spieler. Jeder schlüpft in die Rolle eines der vier Mechaniker Heimerdinger, Tristana, Corki oder Ziggs, die sich einen Mech gebaut haben. Sie sind als Miniaturen bereits von Haus aus bemalt, was eher ungewöhnlich für Brettspiele ist. Ordentliche Hand-Bemalungen kosten bei entsprechenden Bemalservices gerne mal 3-10 Euro je Figur. Als Gruppe erwehrt ihr euch schließlich in einer Kampagne aus zehn verschiedenen Missionen, die jeweils etwa 60-90 Minuten dauern soll.

Die Spielmechanik sieht vor, dass ihr eure Figuren mittels Befehlskarten für Bewegung, Angriff oder Drehung für sechs Spielzüge programmiert und sie daraufhin die Aktionen ausführen. Hierbei können Karten des selben Elements übereinander gestapelt werden um ihre Wirkung zu erhöhen. Nachdem alle Spieler ihre Züge geplant haben, führen sie sie beginnend beim Startspieler nacheinander aus. Da ist gute Planung und Absprache nötig, damit ihr euch nicht im Weg steht oder euch sogar gegenseitig angreift. Nach der Spielerphase folgt die Vasallenphase, in der sich nun die Feinde bewegen und Aktionen ausführen, komplett vom Spiel gesteuert. Abschließend folgt eine vom Szenario abhängige Gefahrenphase, in der sich beispielsweise ein Boss bewegt. Für diesen werden zwei Befehlskarten gezogen, von denen eine ausgeführt werden muss.

Das Spiel kombiniert damit den Bewegungsmechanismus von Robo Rally (das jedoch kompetitiv ist) mit klassischen Dungeon-Crawlern wie etwa Hero Quest oder Descent. Außerdem erinnert es an das kooperative Space Alert, in dem ihr unter Zeitdruck euer Raumschiff vor äußeren und inneren Gefahren schützen müsst. Für 75 US-Dollar erhaltet ihr ab dem 13. Oktober neben den vier Mechs einen weiteren Boss-Mech, 100 Minion-Figuren, die jedoch nicht bemalt sind, 201 Karten, fünf Spielplanteile, vier Würfel, eine Sanduhr und zahlreiche weitere Tokens. Vorerst ist das Spiel nur über den hauseigenen Merchandise-Store verfügbar, es kommen also noch Versandkosten hinzu. Die beigelegte Spielregel ist in englischer und chinesischer Sprache, jedoch gibt es einen multilingualen Leitfaden – darunter auch Deutsch – als PDF-Download.