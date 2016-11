Die Säulen der Erde: Neuer Teaser veröffentlicht

PC XOne PS4 iOS MacOS

Nachdem Daedalic Entertainment zuletzt im November 2014 von einer Videospielumsetzung des Bestsellers Die Säulen der Erde von Ken Follett gesprochen hatte, wurde es ruhig um den Titel. Nun wurde jedoch ein neuer Teaser veröffentlicht, der dem Projekt wieder Leben einhaucht. Im Spiel geht es um den Aufstieg der mittelalterlichen fiktiven Stadt Kingsbridge und den damit verbundenenen Geschichten der adeligen Lady Aliena, des Baumeisters Jack und des Mönchs Philip. Während Philip zu Beginn der Geschichte zum Prior der Kirche in Kingsbridge ernannt wird, wächst der junge Jack bei seiner Mutter im Wald auf. Später erlernt er den Beruf des Steinmetzes und beginnt eine Karriere als Baumeister, der die Kathedrale in Kingsbridge errichten soll.



So beginnt die epische Story rund um die handelnden Personen, dessen Wege sich kreuzen und deren Verlauf durch allerhand Intrigen und Missgunst gekennzeichnet ist. Die Säulen der Erde soll im nächsten Jahr für PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One und für Mobilgeräte erscheinen. Wer solange nicht warten mag, kann sich ja schon mal das Buch oder das Brettspiel vornehmen.